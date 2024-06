Piknik z Książką i Święto Kugla w Ostrowi Mazowieckiej. Wydarzenie odbyło się 8.06.2024. Zdjęcia

W programie pikniku znalazły się m.in. kiermasz książek, spektakl dla dzieci "Przygoda na Safari", animacje i zabawy dla dzieci, malowanie twarzy i tatuaże, a także występy zespołów ludowych i degustacja lokalnych wyrobów. Były też konkursy z nagrodami - m.in. konkurs kulinarny "Najsmaczniejsza potrawa regionalna". Dużym powodzeniem cieszyło się przygotowywanie kugla, a jeszcze większym - jego jedzenie.

Gości powitała dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Jolanta Andruszkiewicz, a piknik poprowadził dziennikarz radiowy Cezary Polak.

Drodzy państwo, bardzo się cieszę, że przyjęliście nasze zaproszenie. (...) Za moment będziemy pracować, aby przygotować naszą wspaniałą ostrowską potrawę, jaką jest kugiel. Myślę, że tego dania przedstawiać nie trzeba, bo pewnie w wielu ostrowskich domach - nie wiem czy nie w każdym - kugiel się piecze. Oczywiście, dzisiaj Czarek będzie opowiadał o tym, jakie są formy do kugla, jak się go piecze, jakie daje się składniki, kto co dolewa, w jaki sposób je, czy go podgrzewany, czy wolimy taki prosto z brytfanny - o tym będziemy dzisiaj cały dzień mówić