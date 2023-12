Mikołajkowy Kiermasz Przedszkolaków w Prostyni. Druga edycja wydarzenia odbyła się 10.12.2023

W niedzielę 10 grudnia 2023 społeczność Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Prostyni zaprosiła wszystkich chętnych na II Mikołajkowy Kiermasz Przedszkolaków. Zanim nastąpiło oficjalne rozpoczęcie kiermaszu w hali sportowej Szkoły Podstawowej pojawili się goście zainteresowani bogatym programem i zróżnicowanymi atrakcjami. Od 9.00 czynne były stoiska ze stroikami i ozdobami świątecznymi oraz bogatą ofertą świątecznych przysmaków. Część gości przed degustacją bigosu, pierogów i ciast oglądała wystawę prawie 200 prac plastycznych biorących udział w konkursie pt. „W krainie świętego Mikołaja”. Najmłodsi korzystali z możliwości zrobienia brokatowych tatuaży i kartek świątecznych, a w kolejce do zdjęć w świątecznej scenografii ustawiały się całe rodziny.

- Po raz drugi spotykamy się na imprezie, której celem jest wsparcie naszego przedszkola, do którego uczęszcza 72 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dziękuję za przybycie pani Bożenie Kordek – wójtowi gminy Małkinia Górna, panu Jackowi Bogdanowi – przewodniczącemu Rady Gminy Małkinia Górna, panu Dariuszowi Rafalikowi – radnemu powiatu ostrowskiego, Józefowi Jagiełło, Mirosławowi Niedźwiedziowi i Mariuszowi Rytel-Andrianik - radnym gminy Małkinia Górna, przedstawicielom sponsorów, gościom specjalnym i wszystkim, którzy będą korzystać z mnóstwa atrakcji przygotowanych przez rodziców, nauczycieli i uczniów naszej szkoły - powiedziała, otwierając II Mikołajkowy Kiermasz Przedszkolaków, Ewa Szymanik – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Prostyni. - Zapraszam do stoisk z ozdobami świątecznymi oraz wigilijnymi potrawami i ciastami, a także na Bazarek Wymiany „Targi Dobra” prowadzony przez Szkolne Koło Wolontariatu „Razem Silniejsi”. Dochód z dzisiejszego kiermaszu chcemy przeznaczyć na budowę przedszkolnego ogródka i zagospodarowanie przestrzeni do prowadzenia zajęć z dzieciakami na świeżym powietrzu. Każda złotówka, którą państwo tu wydacie przyczyni się do zrealizowania naszych planów.