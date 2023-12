Ogólnopolski konkurs kulinarny w ZS CKR w Starym Lubiejewie. W "Pierogowym szaleństwie" wzięło udział 8 drużyn

- mówił dyrektor ZS CKR w Starym Lubiejewie, Roman Malicki.

Dyrektor podziękował także jury, które wzięło na siebie główny ciężar przeprowadzenia całego procesu oceniania prac i zwrócił się do uczestników konkursu:

Wszyscy jesteście zwycięzcami, bo przyjechaliście tutaj, aby zmierzyć się z tymi wyzwaniami kulinarnymi. Wielkie brawa dla was, waszych opiekunów i dyrekcji szkół, która zdecydowała, że przyjedziecie do nas. Mam nadzieję, że konkurs będzie cykliczny i będziemy mieli jeszcze zaszczyt i przyjemność gościć państwa i państwa młodzież w murach naszej szkoły, a wy wyniesiecie od nas same dobre myśli i wrażenia