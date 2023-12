Mikołajki w Ostrowi Mazowieckiej. Mikołaj spotkał się z dziećmi przy miejskiej choince 6.12.2023

Co roku, z okazji mikołajek, przed ratuszem zbiera się tłum dzieci, które chcą porozmawiać ze św. Mikołajem. A Mikołaj, co roku, spełnia ich życzenia - siada na wielkim, czerwonym fotelu i znajduje czas, aby porozmawiać z każdym dzieckiem, wysłuchać, o jakim prezencie marzy i oczywiście, zapytać czy było grzeczne.

Każde dziecko może zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie ze świętym i dostaje od niego upominek - w tym roku były to lizaki.

Co roku, do dzieci zwraca się także burmistrz miasta Jerzy Bauer, który składa wszystkim świąteczne życzenia, a dyrektor MDK Marta Wójcik zachęca oczekujące w kolejce dzieci do wspólnych zabaw ruchowych i tańca. W tegorocznym spotkaniu z Mikołajem wzięło udział ok. 200 dzieci.

6 grudnia jest też dniem, kiedy po raz pierwszy w mieście zostają włączone świąteczne iluminacje: nie tylko ogromna choinka, ale także świąteczne ozdoby umieszczone wzdłuż głównych ulic.