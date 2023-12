Wychowankowie SOS-W w Zuzeli troszczą się o zwierzęta. Pomagają im przetrwać zimę

Edukacja ekologiczna wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zuzeli obejmuje zdobycie podstawowej wiedzy na temat zwierząt dziko żyjących, łańcucha pokarmowego, zapoznanie z podstawami gospodarki leśnej oraz wpojenie szacunku dla zwierząt dzikich i domowych.

W celu skutecznego udzielania pomocy zwierzętom leśnym i bezdomnym Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zuzeli nawiązał współpracę z kołem łowieckim „Szarak” z Małkini Górnej oraz schroniskiem dla bezdomnych zwierząt Canis w Kruszewie k. Goworowa.

Nasze wspólne działania z kołem łowieckim rozpoczęły się w sierpniu 2023 r. i potrwają do stycznia 2024 r. Zaczęliśmy od zajęć teoretycznych na temat lasów, pól i bagien i zwierząt żyjących w tych środowiskach. Przekazaliśmy uczniom podstawową wiedzę na temat bezpiecznego zachowania w różnym terenie oraz informacje na temat łowiectwa i gospodarki leśnej. Wsparcie dla zwierząt dziko żyjących realizowane przez uczniów SOS-W obejmuje naprawę elementów infrastruktury leśnej przeznaczonych do zimowego dokarmiania – przede wszystkim paśników i lizawek oraz zbiórkę paszy do zimowego dokarmiania. Zebraliśmy przeznaczone do paśników jabłka, kasztany i żołędzie, przygotowujemy się do zbiórki marchwi i ziemniaków. Jeżeli pogoda pozwoli, to uczniowie postarają się osobiście napełniać paśniki