Maraton zumba fitness w Ostrowi Mazowieckiej. Ostrowianki zatańczyły dla Lenki Kacprzyk

W niedzielę, 3 grudnia na hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbył się maraton, z którego cały dochód zostanie przekazany na leczenie małej Lenki Kacprzyk. W trzygodzinnym maratonie wzięło udział kilkadziesiąt osób. Aby wziąć udział w maratonie należało dołożyć swoją "cegiełkę" do zbiórki i wrzucić do puszki minimum 20 zł.

Maraton poprowadzili doświadczeni instruktorzy zumby i fitnessu: Agata Wyrwas, Kasia Lewandowska, Paweł Skibiński, Kasia Sommer i Maja Ferenc.

Zanim rozpoczął się maraton burmistrz Jerzy Bauer podziękował wszystkim: instruktorom i uczestnikom za tak duży odzew i wsparcie zbiórki.

Lenkę można wesprzeć tutaj:

https://wspieram.fundacjapolsat.pl/podopieczny/lena-7913/

Lenka urodziła się w 36. tygodniu ciąży. Od urodzenia nie przejawiała chęci do dużej aktywności ruchowej i mimo mijających tygodni, nie było widać żadnej poprawy. W końcu Lenka została skierowana do Centrum Zdrowia Dziecka. Na początku wykluczono chorobę SMA. Jednak wkrótce okazało się, że dziewczynka ma bardzo wysoką kinazę kreatynową - powyżej CK 4000, gdzie norma u zdrowego człowieka to ok. CK 300.