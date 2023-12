Obchody 193. rocznicy powstania listopadowego w Komorowie. Była też rekonstrukcja historyczna nocy listopadowej 3.12.2023

Wspominamy dzisiaj, myślami ogarniamy powstańców. Jesteśmy wdzięczni za to, że nie poddali się, że chwycili za broń. Za broń chwycili studenci, młodzież ze szkoły podchorążych, ze szkół cywilnych. To oni swoją wiarą, swoim optymizmem, zachęcili do szerszego udziału w powstaniu armii Królestwa Polskiego... Powstanie zakończyło się klęską militarną, ale czy Państwo Polskie działające w ramach Cesarstwa, miało jakiekolwiek szanse? (...) Powstańcy liczyli na pomoc zagranicy: Anglii, Francji. Niestety, takiego wsparcia powstańcy listopadowi nie uzyskali. Ale stali się jednocześnie zwycięzcami - zasiali ziarno niepodległościowe, które kwitło, rosło i 88 lat po wybuchu powstania listopadowego, w 1918 roku rozkwitło