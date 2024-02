Uroczystość w 105. rocznicę powołania 18 Pułku Artylerii Lekkiej. 15.02.2024 złożono kwiaty na cmentarzu parafialnym w Ostrowi Mazowieckiej

W 105. rocznicę powołania 18. Pułku Artylerii Lekkiej przy mogile z września 1939 roku na ostrowskim cmentarzu parafialnym, zapalono światełko pamięci i wspomniano żołnierzy „Osiemnastki”.

Początki "Osiemnastki" sięgają 15 lutego 1919 roku. Wtedy, koło włoskiego Turynu, powstał 2 pułk artylerii polowej. Pułk składał się z polskich ochotników artylerzystów. Następnie pułk został przetransportowany do Francji, gdzie otrzymał sprzęt i uzbrojenie i zmienił nazwę na 7. pułk artylerii polowej. Potem żołnierze przybyli do Polski i we wrześniu 1919 roku wyruszyli na front jako 113 kresowy pułk artylerii polowej. W 1920 roku przemianowano go ponownie, na 18 pap. Pułk walczył z 1. Armią Konną Budionnego i brał udział w walkach stoczonych na północnym Mazowszu w ramach Bitwy Warszawskiej. Za bohaterstwo na polu walki 25 żołnierzy otrzymało krzyże Virtuti Militari, a 150 – Krzyże Walecznych. 109 żołnierzy pułku zginęło. W roku 1922 pułk przybył do Ostrowi i już jako 18. Pułk Artylerii Lekkiej stacjonował tu aż do wybuchu II wojny światowej.