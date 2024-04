Wybory na burmistrza miasta Ostrów Mazowiecka. Wyniki. Bauer i Betlejewski w drugiej turze wyborów

Chciałbym podziękować wszystkim wyborcom w Ostrowi Mazowieckiej, którzy zaufali mi i Koalicji Obywatelskiej. Gratuluję swoim przeciwnikom, bo wiem, że uzyskali bardzo dobre wyniki. Dziękuję za (w miarę) uczciwą walkę. Dzięki zaufaniu, którym obdarzyli nas ostrowianie wprowadziliśmy do rady miasta sześciu radnych - to dla nas ogromny sukces. Będziemy walczyć dalej, aby wygrać te wybory. Zrobię wszystko, żeby polityka wyglądała normalnie, będziemy ciężko pracować, rozmawiać ze wszystkimi radnymi, aby realizować nasze, ale także wasze pomysły

- powiedział nam Hubert Betlejewski.

Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło do rady 8 radnych, a KWW Niezależni Razem - 6. Jedną radną wprowadził KWW Wspólna Przyszłość miasta. Nie wiadomo jeszcze czy to ostateczny podział mandatów, ponieważ PKW musi podjąć decyzję, czy wybory w okręgu nr 3 (tam były błędy w kartach do rady miasta) nie będą unieważnione i przeprowadzone ponownie.