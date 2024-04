Błąd na kartach wyborczych! W Ostrowi Mazowieckiej w okręgu nr 3 nie ma komitetu KWW Wspólna Przyszłość Miasta

Chciałbym zgłosić bardzo duży błąd na listach wyborczych w Ostrowi Mazowieckiej. W okręgu nr 3 Kandydaci do rady miasta, na liście nie ma komitetu wyborczego KWW Wspólna Przyszłości Miasta. Kandydaci z tego komitetu są dopisani do komitetu KWW Sławomira Przeździeckiego, który nie wystawiał swoich kandydatów w tym okręgu, a logo komitetu też jest wstawione do innego komitetu