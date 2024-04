KWW Wspólna Przyszłość Miasta złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Chodzi o błąd na kartach wyborczych

Komitet Wyborczy Wyborców Wspólna Przyszłość Miasta jest zdania, iż przedmiotowa sytuacja nie powinna mieć miejsca w demokratycznym i suwerennym Państwie. Niewątpliwym jest, iż w wyniku zaistniałej pomyłki naruszone zostały prawa naszych kandydatów oraz prawa wszystkich wyborców oddających swoje głosy w okręgu nr 3. Po konsultacjach i napływających do komitetu informacjach, podjęliśmy decyzję o złożeniu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa opisanego w dyspozycji art. 248 kodeksu karnego.

Artykuł 248. dotyczy naruszenia przy przebiegu wyborów:

Kto w związku z wyborami do Sejmu, do Senatu, wyborem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborami do Parlamentu Europejskiego, wyborami organów samorządu terytorialnego lub referendum:

1) sporządza listę kandydujących lub głosujących, z pominięciem uprawnionych lub wpisaniem nieuprawnionych,

2) używa podstępu celem nieprawidłowego sporządzenia listy kandydujących lub głosujących, protokołów lub innych dokumentów wyborczych albo referendalnych,

3) niszczy, uszkadza, ukrywa, przerabia lub podrabia protokoły lub inne dokumenty wyborcze albo referendalne,

4) dopuszcza się nadużycia lub dopuszcza do nadużycia przy przyjmowaniu lub obliczaniu głosów,

5) odstępuje innej osobie przed zakończeniem głosowania niewykorzystaną kartę do głosowania lub pozyskuje od innej osoby w celu wykorzystania w głosowaniu niewykorzystaną kartę do głosowania,

6) dopuszcza się nadużycia w sporządzaniu list z podpisami obywateli zgłaszających kandydatów w wyborach lub inicjujących referendum

- podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.