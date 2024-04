Prokuratura rejonowa wszczęła śledztwo w sprawie błędnych kart wyborczych w Ostrowi Mazowieckiej

Do Komitetu Wyborczego Wyborców Wspólna Przyszłość Miasta właśnie wpłynęło zawiadomienie z Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej o wszczęciu śledztwa. Śledztwo dotyczy "użycia podstępu w celu nieprawidłowego sporządzenia karty do głosowania w wyborach do Rady Miasta Ostrów Mazowiecka w okręgu wyborczym nr 3 lub jej podrobienia poprzez nadanie liście nr 18 niewłaściwej nazwy (...)" oraz w sprawie przekroczenia uprawnień bądź niedopełnienia obowiązków przez osoby pełniące funkcje publiczne odpowiedzialne za przygotowanie kart do głosowania w wyborach do Rady Miasta Ostrów Mazowiecka (...)".

Prokuratura uzasadnia, że nadanie liście nr 18 nieprawidłowej nazwy tj. w miejsce KWW Wspólna Przyszłość Miasta wstawienie KWW Sławomira Przeździeckiego oraz umieszczenie loga KWW Wspólna Przyszłość Miasta przy liście nr 19 KWW Niezależni Razem, stanowiło przeszkodę w swobodnym wykonywaniu prawa do kandydowania lub głosowania w wyborach samorządowych w Ostrowi Mazowieckiej, a ponadto zaistniała sytuacja była działaniem na szkodę interesu publicznego.