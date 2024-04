Wyniki wyborów w powiecie ostrowskim. Wyniki wyborów na wójtów Beata Modzelewska

Fot. Milena Jaroszewska

Do godz. 4.30 w poniedziałek 8 kwietnia, PKW podała wyniki wyborów na wójta w czterech gminach powiatu ostrowskiego. Napływają jednak kolejne informacje z pozostałych gmin powiatu ostrowskiego. Do godz. 9.00 poznaliśmy wyniki we wszystkich gminach - oprócz miasta Ostrów Mazowiecka.