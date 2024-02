Pies przejechał pociągiem prawie 160 km i trafił do...Małkini

Historię Majora, bo tak wabi się pies- podróżnik, opisali na swoim profilu społecznościowym Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Małkinie Górnej.

Opowiemy Wam absolutnie budującą historię. Pamiętacie opowieść o psie, który jeździł koleją? Jeśli ktoś ma wątpliwości, czy jest prawdziwa, to zapewniamy, że wydarzyła się naprawdę! Major - bo tak wabi się bohater tej niezwykłej historii - zaginął 7 lutego. Dziś (14.02.2024) rano, dzięki Pawłowi - uczniowi pierwszej klasy technikum kolejowego, pojawił się w naszej szkole. Może nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby Major nie przyjechał do Małkini... pociągiem z Sadownego. Młodzież poinformowała, że podobny pies zaginął i trwają jego poszukiwania. Daliśmy Majorowi schronienie, a jego właściciele - pani Paulina i pan Damian- dzięki magii Facebooka- przejechawszy blisko 160 km, odebrali swojego psa całego i zdrowego. A to wszystko w Walentynki. Wielkie brawa dla młodzieży, która zaopiekowała się Majorem i sprawiła, że cała historia zakończyła się szczęśliwie