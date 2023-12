Poradnia psychologiczna dla dzieci działa od 1.12.2023 w ostrowskim szpitalu Beata Modzelewska

To placówka dla dzieci i młodzieży do 21. roku życia (do ukończenia szkoły średniej). W poradni pracuje psycholog, terapeuta środowiskowy i psychoterapeuci.