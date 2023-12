Chata Mikołaja w małkińskim GOKiS. Dzieci spotkały się ze Świętym Mikołajem

Bardzo utalentowane i pracowite elfy po raz kolejny przygotowały dla dostojnego gościa wszelkie wygody – był ogień płonący na kominku, pięknie przystrojona choinka i jak zwykle dwa fotele - jeden do oficjalnego wręczania prezentów i drugi – bujany – do relaksu. Dla rozrywki małych i większych gości elfy wybudowały piernikową chatkę i lodowy tron, przy którym można było zrobić sobie zdjęcie z Elzą i Olafem – bohaterami filmu „Kraina lodu”. Były też bałwanki w kilku rozmiarach i bardzo duży krasnal.

Spotkanie z Mikołajem rozpoczęło się w sobotę 9.12.23 r. o godz. 16.00 i trwało ponad dwie godziny. Po rozdaniu prezentów Mikołaj tak podsumował imprezę:

Do chatki przyszło dziś prawie 80 grzecznych dzieci w towarzystwie równie grzecznych rodziców i dziadków. Każde dziecko otrzymało przygotowaną przez elfy paczkę. Niektóre dzieci dziękowały i szybko wracały do zabawy, inne bardzo chętnie pozowały do zdjęć – same lub z rodzicami. Kilkoro maluchów mocno się speszyło i musiałem do nich podejść z paczką. Mam nadzieję, że za rok nie będą miały takich problemów. Bardzo się cieszę, że towarzyszący dzieciom dorośli znaleźli chwilę czasu na krótką rozmowę i wspólne zdjęcia. Jak zwykle miło jest odwiedzić małkiński GOKiS i przekonać się, że elfy znów stanęły na wysokości zadania, a dzieciaki na spotkanie ze mną przychodzą w pięknych, stylowych strojach. Obowiązki wzywają, więc muszę jechać w dalszą drogę. Życzę wszystkim pięknych, zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia