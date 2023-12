Spotkanie z Mikołajem w Wąsewie. Święty rozdał 180 paczek! Nie obyło się bez wspólnych zdjęć

Na Wąsewskim Jarmarku Bożonarodzeniowym można było kupić ciasta, miody, ręcznie robione świąteczne ozdoby (bombki, aniołki, choinki, stroiki), gotowe pudełka z upominkami i słodyczami w sam raz na prezenty oraz ręcznie robione maskotki. Koło Gospodyń Wiejskich oferowało gorące napoje i posiłki, a pracownice Gminnej Biblioteki Publicznej rozdawały wszystkim cukierki.

Oczywiście, najwięcej emocji wzbudził przyjazd Mikołaja i jego Śnieżynek. Sanie Mikołaja wjechały na plac kilka minut po godz. 14.00. Po gorącym powitaniu przez dzieci Mikołaj postanowił porozmawiać z najmłodszymi mieszkańcami gminy i zapytać, jakie prezenty dzieci chciałyby od niego dostać. Wkrótce okazało się, że to dzieci mają mnóstwo pytań do Mikołaja i... nie było one proste:

"Mikołaju, co chciałbym dostać pod choinkę?"

"A gdzie są twoje renifery?"

"A ile masz lat?" (po odpowiedzi ze strony pojawiło się kolejne, jeszcze trudniejsze:

"To dlaczego jeszcze żyjesz?"

"A co ty byś chciał dostać?"