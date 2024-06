Spływ na byle czym w Kamiance gm. Rzekuń. Trzecia edycja wydarzenia, 30.06.2024

Wiele emocji wzbudziła jej tytułowa część, czyli spływ na byle czym. Zadaniem uczestników było przepłynięcie 300 metrów Narwią. Liczyła się kreatywność i oczywiście to, aby "pojazd" nie zatonął. Wyzwanie podjęło osiem ekip. Co wymyślili? Zobaczcie w galerii.

Wyniki 3. Spływu na byle czym:

- Raz jeszcze dziękuję, i uczestnikom spływu kajakowego, i uczestnikom spływu na byle czym - podsumował wójt Podolak. - Zrobiliście fantastyczne pojazdy! Sam budowałem, więc wiem, jakie to jest ciężkie. Nie wszystkim udało się wystartować, my sami wystartowaliśmy z przeszkodami, dobrze że dopłynęliśmy. Z roku na rok jest coraz więcej ekip, co mnie bardzo cieszy. I wierzę, że za rok będzie nas jeszcze więcej. Zachęcam, abyście państwo zostali tutaj do późnych godzin wieczornych, bo tutaj się będziemy dobrze bawili.

Do wieczora można będzie jeszcze posłuchać szant w wykonaniu zespołów, które przyjechały z różnych stron kraju. Gwiazda - Mechanicy Szanty - wystąpi o godz. 20.00.