Wiesław Chrzanowski, wójt gminy Rzewnie: - Stawiam na rozwój, nie na rozdawnictwo. Przeczytajcie rozmowę z wójtem

Wiesław Chrzanowski ma 56 lat, wykształcenie wyższe, nie należy do żadnej partii politycznej. W ostatnich wyborach samorządowych został wybrany na wójta gminy Rzewnie. Był jedynym kandydatem. Zdobył 1193 głosy, czyli 89,43 proc. To jego druga kadencja.

W kwietniowych wyborach samorządowych nie miał pan kontrkandydata i zdobył pan prawie 90 proc. głosów. Jakie były wówczas pańskie odczucia? - Jeżeli się startuje w wyborach i osiąga się prawie 90 proc. poparcia, a w moich rodzinnych stronach miałem wynik 96 proc., to cóż może być wspanialszego dla włodarza po pierwszej kadencji? Jestem jednym z nielicznych charyzmatycznych wójtów. Stawiam przede wszystkim na rozwój, pracę, ekonomię, a nie na rozdawnictwo. Jak pan podsumuje swoją pierwszą kadencję? Co było dla pana najważniejsze? - Udało nam się doprowadzić do budowy mostu na Narwi, wyremontowaliśmy szkołę, pobudowaliśmy przedszkole. Ponadto w budynku po starej szkole powstał piękny ośrodek - Centrum sportu, rekreacji, zarządzania kryzysowego. Jesteśmy jedną z nielicznych gmin, która posiada mieszkania – trzy - na wypadek jakiejś katastrofy. Ponadto jest tam piękne wielofunkcyjne boisko. Do tego wyremontowaliśmy lub zbudowaliśmy ok. 70 km dróg. Teraz remontujemy ośrodek zdrowia. Wszystkie obiekty użyteczności publicznej, które są w zarządzie gminy, zostały wyremontowane i cieszą oko.

To co zostało na tę kadencję? Dokończymy most. To jest najważniejsze przedsięwzięcia. Ale mamy też pomysł na teren w Brzózem. Chciałbym, żeby to była wizytówka gminy - rekreacyjna i turystyczna. Najpierw musimy jednak unormować sytuację z gruntami. Co tam miałoby się znaleźć? - Tam jest potrzebna infrastruktura – toalety, wiaty, ławeczki, parking, miejsce do cumowania łódek, itp. Zależy nam, aby można tam było pospacerować, pojeździć rowerem. Chcielibyśmy także, by powstała tam plaża z prawdziwego zdarzenia. Marzy mi się też wieża widokowa. To przecież taki piękny teren! Pod koniec czerwca odbyło się uroczyste oddanie do użytku ładnego budynku w centrum miejscowości gminnej. To siedziba biblioteki oraz centrum kultury. Powstał też przy nim park…

- Pomysł narodził się 2,5 roku temu. Odkupiliśmy cały ten grunt i podjęliśmy działania, aby pobudować siedzibę dla biblioteki i Centrum Kultury i stworzyć park, żeby to miejsce stało się wizytówką Rzewnia, ale zarazem, żeby mieszkańcy mieli i bibliotekę, i Centrum Kultury, bo co człowiek jest wart bez kultury? To wszystko kosztowało 6 milionów złotych, włącznie z wykupem gruntu. Dostaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, 60 proc. Reszta to nasze środki. No i teraz mamy piękny obiekt, dostał od mieszkańców przydomek „pałacyk”.

Przed samorządem gminy kolejna poważna inwestycja – budowa mostu na Narwi. - Tak, niedawno podpisaliśmy umowę z wykonawcą, a pod koniec sierpnia uroczyście zaczniemy inwestycję. To będzie wielkie wydarzenie, bo to jest wielka sprawa dla całej społeczności. Mieszkańcy czekali na ten most prawie 400 lat! To co było niemożliwe, stało się możliwe.