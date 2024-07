OSM Piątnica nagrodziła dostawców mleka w dwóch kategoriach – za największą ilość dostarczonego surowca oraz za najwyższą jakość mleka

Sprzedaż wyjątkowej jakości mleka

Nowa kategoria w rankingu dostawców ma duże znaczenie dla OSM Piątnica, która szczególną uwagę zwraca na najwyższej jakości surowiec wykorzystywany do swoich produktów. Założenia rankingu jakościowego uwzględniają zawartość tłuszczu i białka w mleku, liczbę komórek somatycznych oraz jakość mikrobiologiczną mleka. Zwycięzców w tej kategorii wyłoniono z następujących przedziałów rocznej wielkości dostaw mleka: do 300 tys. litrów, od 300 - 500 tys. litrów, od 500 tys. - 1 mln litrów, od 1 do 2 mln litrów i powyżej 2 mln litrów.