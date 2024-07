Syn znęcał się nad matką - wiele razy. Naruszył sądowy zakaz zbliżania się do niej

Robert D. w lutym 2024 r. został skazany przez Sąd Rejonowy w Ostrołęce za znęcanie się nad matką Zofią na 6 miesięcy pozbawienia wolności. Nadto sąd orzekł nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z matką, zakaz zbliżania się do niej na odległość mniejszą niż 20 metrów oraz zakaz kontaktowania się z nią w jakiejkolwiek formie przez 2 lata. Orzeczone zakazy zaczęły obowiązywać od 15 lutego 2024 r. Natomiast kara pozbawienia wolności wykonywana była w systemie dozoru elektronicznego.

- Pomimo orzeczonych zakazów i nakazów Robert D. od kilku miesięcy przychodził do miejsca zamieszkania Zofii D. i przebywał w swoim pokoju. Początkowo był spokojny, nie awanturował się, w związku z czym kobieta nie informowała policji o naruszanym przez niego wyroku sądu. Od 24 czerwca 2024 r. zachowanie mężczyzny się zmieniło. Przez kilka dni pokrzywdzona była codziennie wyzywana słowami wulgarnymi, wyganiana z domu. Syn groził, że ją zabije, popychał ją i uderzał. Do apogeum przemocy doszło 27 czerwca, kiedy to syn ją przycisnął i dusił - podaje prok. Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.