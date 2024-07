Groził śmiercią pracownicy ostrołęckiej Biedronki, bo, jak twierdził "nie wydała reszty za zakupy"

- Podstawą do zainicjowania niniejszego postępowania było zawiadomienie o przestępstwie złożone przez pracownicę „Biedronki” Natalię M. Pokrzywdzana wskazała, że na terenie sklepu spożywczego, w którym przebywali inni pracownicy oraz osoby robiące zakupy, doszło do niecodziennego zdarzenia. Jeden z klientów niespodziewanie zaczął wyzywać ją słowami wulgarnymi i obelżywymi. Następnie zaczął kierować wobec niej groźby karalne, wypowiadał słowa „poczekaj, zobaczysz”. Po czym wyszedł ze sklepu, po chwili powrócił, trzymając w ręku nóż o długości ostrza 20 cm. Próbował dostać się do wnętrza sklepu, który, w obawie i życie i zdrowie, pracownice zamknęły. Gdy mężczyzna nie mógł dostać się do wnętrza sklepu, wsiadł na rower i odjechał. Wg relacji pokrzywdzonej mężczyzna był agresywny i nieobliczalny - podaje prok. Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

Agresor został zatrzymany przez funkcjonariuszy ostrołęckiej policji.