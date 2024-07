Spotkanie integracyjne "Sprawni niepełnosprawni" w Czerwinie, 4.07.2024

- Ja również się cieszę, że was wszystkich widzę u nas po raz kolejny - podkreślił wójt gminy Czerwin Grzegorz Długokęcki. - Witam taką dużą grupę, bo w ubiegłym roku, jeśli dobrze pamiętam, nie wszyscy dojechali. Cieszę się, że się integrujecie i że wzajemne towarzystwo wam się nie znudziło. Życzę wspaniałego, pogodnego, wesołego dnia.

- Witam wszystkich na spotkaniu "Sprawni niepełnosprawni". Cieszę się, że przyjęliście państwo nasze zaproszenie i będziecie dzisiaj z nami. Szczególnie ciepło chcę przywitać grupy, bez których to spotkanie nie miałoby miejsca. Jest z nami grupa z gminy Goworowo (ŚDS Czarnowo), z gminy Olszewo-Borki (ŚDS Nowa Wieś), z gminy Rzekuń i gminy Czerwin - mówił Michał Pęksa, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwinie, organizator. - Serdecznie dziękujemy sponsorom i współorganizatorom i cieszymy się, że możemy się z wami spotkać.

- Jesteśmy z gminy Rzekuń. Zawsze staramy się uczestniczyć w tego typu uroczystościach i spotkaniach integracyjnych. To wspaniała inicjatywa - chwalił Krzysztof Żebrowski, sekretarz gminy Rzekuń. - Właściwie to spotkanie na podsumowanie całorocznej pracy i za to dziękujemy. Zawsze chętnie tu przyjeżdżamy - dodał, wręczając upominki wójtowi gm. Czerwin i kierownikowi OPS.

Po tej krótkiej oficjalnej części pieczę nad uczestnikami przejęła animatorka - pani Jola. Tańczyła z nimi, śpiewała, żartowała, prowadziła zabawy, robiła wielkie bańki mydlane. Skutecznie angażowała sporą grupę do aktywności. Na uczestników spotkania czekała też fotobudka.