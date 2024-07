To jest napad! - krzyknął mężczyzna, wchodząc 29.06.2024, z nożem w ręku, do jednego z ostrowskich sklepów. Zranił 80-letnią ekspedientkę

- Na miejsce pojechali ostrowscy policjanci z pionu prewencji i ustalili, że do sklepu wszedł nieznany mężczyzna z nożem w dłoni, krzycząc, że „to jest napad”. Sprawca odepchnął 80-letnią ekspedientkę. Kobieta upadła. Sprawca w tym czasie podszedł do kasy fiskalnej skąd zabrał pieniądze. Kobieta w tym czasie podniosła się, jednak sprawca, uciekając ze sklepu, ponownie odepchnął 80-latkę, wówczas doszło do szarpaniny i napastnik zranił ekspedientkę w dłoń. Gdy uciekał nóż zostawił w sklepie - mówi asp. Marzena Laczkowska, rzeczniczka ostrowskiej policji.

Policjanci ustalili, że sprawca miał dwóch wspólników. Cała trójka (21-35 lat) jeszcze tego samego została zatrzymana przez policjantów pionu kryminalnego ostrowskiej komendy. Mężczyźni trafili do policyjnego aresztu.

- Zatrzymani usłyszeli zarzuty rozboju wspólnie i w porozumieniu. Na podstawie zebranego materiału dowodowego prokurator zadecydował o wystąpieniu z wnioskiem do sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego wobec podejrzanych. We wtorek 2.07.2024 sąd postanowił o aresztowaniu mężczyzn na trzy miesiące. Za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia w postaci noża grozi nawet do 20 lat pozbawienia wolności - dodaje Marzena Laczkowska.