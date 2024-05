Litwin uciekł z kraju i popełniał przestępstwa na terenie Polski. Grozi mu 10 lat pozbawienia wolności

Jak podaje Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie w niedzielę, 5 maja wyszkowscy funkcjonariusze zostali powiadomieni o usiłowaniu włamania do jednego z domów jednorodzinnych w gminie Brańszczyk, a po chwili o tym, że na terenie drugiej posesji został napadnięty mężczyzna:

Sprawca, nie zwracając uwagi na to czy ktoś jest w domu, wybił szybę w oknie, ale został spłoszony przez jego domowników i uciekł. W ślad za nim ruszyli mieszkańcy posesji, którym udało się zrobić zdjęcie włamywaczowi. Nie zmieniło to planów mężczyzny, ponieważ chwilę później, wszedł do kolejnego z domów, gdzie zaatakował i dotkliwie pobił 79-latka, aby go okraść z pieniędzy, biżuterii i sprzętu elektronicznego. Mężczyzna z poważnymi obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala