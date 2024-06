Ostrołęka. Budżet Obywatelski. Sprawdź, które projekty zostaną zrealizowane w 2025 roku

Do głosowania zostało skierowane dwadzieścia cztery projekty, w tym trzy projekty ogólnomiejskie oraz dwadzieścia jeden osiedlowych. Mieszkańcy oddali łącznie 4 884 głosów, w tym 3 459 głosów ważnych. Znacznie częściej wybierano możliwość głosowania elektronicznego: komputerowo oddano 455 głosów, a z urządzeń mobilnych 1 643 głosy. Rywalizacja trwała od pierwszej do ostatniej chwili, a ostatni głos oddano o 23:44. Niemal dwa razy częściej głosowały kobiety, które oddały 2 201 kart do głosowania.

Lista projektów do realizacji w 2025 roku ze środków budżetu obywatelskiego:

Pula ogólnomiejska: Magiczny Festiwal Światła i mappingu 3D w Ostrołęce

Pula osiedlowa: