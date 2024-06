OSP w Kańkowie świętowała 85-lecie. Uroczystość odbyła się 2.06.2024 i połączona była z Gminnym Dniem Strażaka

- Gratuluję druhom z OSP Kańkowo - jednostce, która jest gospodarzem dzisiejszej uroczystości, ale przecież Gminny Dzień Strażaka to święto wszystkich jednostek OSP. Wiemy, że kiedy zawyje syrena, wy ruszycie tam, gdzie będziecie potrzebni i dołożycie wszelkich starań, by ratować każdego w potrzebie. Jako wójt chciałbym wesprzeć obchodzącą jubileusz jednostkę takim czekiem. Mam nadzieję, że będę miał jeszcze wiele okazji do wspierania waszej działalności. Dziękuję także rodzinom strażaków, które rozumiejąc ich obowiązki i odpowiedzialność czekają na szczęśliwy powrót z akcji. Jesteście „rycerzami czasów pokoju” i „rycerzami świętego Floriana”, niech więc was święty Florian otacza opieką i darzy zdrowiem, byście bezpiecznie pełnili swoją służbę - Bogu na chwałę, ludziom na pożytek.

Składając życzenia członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Małkinia Górna dh Rafał Kowalczyk powiedział:

- Jesteście obecni na uroczystościach gminnych, państwowych, kościelnych, ale przede wszystkim jesteście tam, gdzie was potrzebują ludzie - w różnych sytuacjach przy ratowaniu zdrowia, życia, mienia. Spieszycie ludziom na ratunek o każdej porze dnia i nocy – często kosztem swojego czasu na odpoczynek czy też kosztem obowiązków rodzinnych. Życzę wam, by świadomość jak bardzo jesteście potrzebni dodawała wam sił i motywacji do dalszej służby. Czasy są niepewne, dlatego proszę was, byście w miarę możliwości korzystali z bogatej oferty szkoleń, którą kieruje do was także Państwowa Straż Pożarna. Życzę wam życzliwych ludzi wokół, życzliwości władz każdego szczebla. Jako radny sejmiku wojewódzkiego deklaruję pomoc i współpracę.