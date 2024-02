Unieważniono przetarg na drogę nr 627 Ostrów Maz. - Małkinia. Koszmar kierowców trwa w najlepsze

Najpierw kilkakrotnie zmieniano termin zakończenia przetargu, a kiedy już udało się doprowadzić go do końca, okazało się, że kwoty zaproponowane przez oferentów są wyższe niż przewidywał zamawiający i przetarg unieważniono. 16 lutego MZDW ogłosiło nowy przetarg. Tylko... czy oferty potencjalnych wykonawców tym razem będą niższe?

W miniony piątek ogłoszono kolejny przetarg na dokończenie budowy odcinka drogi wojewódzkiej między Orłem a Ostrowią Mazowiecką. Końca koszmaru, który trwa blisko cztery lata nie widać, mimo że zostały podwojone wydatki na tę inwestycję o ponad 23 miliony. Przypomnę, że inwestycja ta miała wynieść blisko 20 milionów, a wyniesie prawdopodobnie ponad 43 miliony. Czy ktoś odpowie za te dodatkowe 23 mln zł, czy powstanie komisja śledcza, czy zajmą się tym media głównego nurtu? Wątpię. Być może jedynym rozwiązaniem, aby ktoś poważnie wziął się za rozwiązanie tego problemu będzie blokada nieszczęsnego odcinka.(...) - napisał na FB radny sejmiku województwa mazowieckiego Krzysztof Winiarski. Termin składania ofert do przetargu był czterokrotnie przesuwany ze względu na dużą liczbę pytań, z którymi do zamawiającego zwracali się potencjalni wykonawcy. Gdy już udało się doprowadzić przetarg do końca, okazało się, że najniższa spośród złożonych ofert jest wyższa od kwoty na inwestycję przewidzianą przez zamawiającego.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie może przeznaczyć na dokończenie drogi 22 200 000 zł, a najniższa spośród 4 ofert opiewała na kwotę 23 047 665,99 zł, czyli była o prawie 850 tys. wyższa niż środki zabezpieczone w budżecie.

Tuż po zakończeniu przetargu i otwarciu ofert zwróciliśmy się do MZDW z pytaniami, co dalej? Monika Burdon, rzecznik prasowy MZDW tłumaczyła, że w takiej sytuacji zamawiający musi zwrócić się do zarządu i radnych województwa mazowieckiego z wnioskiem o zwiększenie środków na realizację inwestycji. Jednak nikt nie zwracał się o dodatkowe środki do sejmiku, a dwa tygodnie po zakończeniu przetargu, 1 lutego MZDW ogłosiło, że przetarg zostaje unieważniony:

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie informuje, że (...) unieważnia przedmiotowe postępowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 22 200 000 zł brutto. Z pytaniami o unieważniony przetarg zwróciliśmy się do MZDW: Zaoferowana kwota przez wykonawcę zdecydowanie przekraczała kosztorys i nasze możliwości finansowe, stąd decyzja o ponownym ogłoszeniu przetargu. Przetarg już został ogłoszony, otwarcie ofert 22 marca

- odpowiedziała rzecznik MZDW, Monika Burdon. Dlaczego MZDW nie zwrócił się do sejmiku? Monika Burdon tłumaczy, że w tym przypadku kwota była zbyt wysoka. A co jeśli kwoty oferentów znów będą wyższe niż zakłada zamawiający? Wyrażamy nadzieję, że uda się rozstrzygnąć postępowanie - odpowiada rzecznik MZDW. 16 lutego ogłoszono kolejny przetarg, który ma zakończyć się 22 marca. Bardzo bulwersuje mnie bezduszność urzędników! Moi rodzice mieszkają przy tej drodze, dramat trwa bardzo długo. Mój tata prowadzi tam sklep, ale niestety z powodu fatalnej drogi klientów było coraz mniej i niestety doszło do tego że jest zmuszony zamknąć biznes, który prowadził prawie całe życie. Przez fatalny stan tej drogi również doszło do wypadku drogowego, w którym ucierpiała moja mama. To już nie jest niedopatrzenie czy unieważniony przetarg...to jest działanie na szkodę mieszkańców. To jest niszczenie życia ludziom, którzy całe życie pracowali i płacili podatki!!

- napisał na FB ostrowianin, Piotr Trentowski.

Przypomnijmy, że termin realizacji zamówienia to 10 miesięcy od daty podpisania umowy w tym: do 8 miesięcy od daty podpisania umowy – termin wykonania robót; do 10 miesięcy od daty podpisania umowy - termin realizacji przedmiotu umowy. Ciągłe przekładanie terminów przetargu, a potem unieważnienie i ogłoszenie kolejnego przetargu oznacza, że w tym roku droga może nie zostać skończona.