Jechał wózkiem inwalidzkim trasą S-61 w kierunku Łomży

Na miejsce tj. okolice Podborza pojechali ostrowscy policjanci i zatrzymali do kontroli 31-latka z powiatu ostrowskiego.

Mężczyzna został poinformowany o zakazie poruszania się przez pieszych trasą szybkiego ruchu. Policjanci ukarali mężczyznę mandatem, a następnie eskortowali go do miejsca gdzie mógł bezpiecznie zjechać z drogi s-61. Trasa szybkiego ruchu to z pewnością nie jest bezpieczne miejsce dla pieszego, a za takiego jest uznawana osoba poruszająca się w wózku inwalidzkim.