Uwaga na gatunki inwazyjne! Nowa ryba zaobserwowana w Bużysku

Jak podaje Dyrekcja Ochrony Środowiska: „inwazyjne gatunki obce (IGO, ang. IAS – Invasive Alien Species) to rośliny, zwierzęta, patogeny i inne organizmy, które nie są rodzime dla ekosystemów i mogą powodować szkody w środowisku lub gospodarce, lub też negatywnie oddziaływać na zdrowie człowieka. W szczególności IGO oddziałują negatywnie na różnorodność biologiczną, w tym na zmniejszenie populacji lub eliminowanie gatunków rodzimych, poprzez konkurencję pokarmową, drapieżnictwo lub przekazywanie patogenów oraz zakłócanie funkcjonowania ekosystemów. IGO oddziałują na rodzimą różnorodność biologiczną prawie wszystkich ekosystemów ziemi i stanowią jedno z największych zagrożeń dla tej różnorodności. Od XVII wieku IGO przyczyniły się do wyginięcia prawie 40% gatunków zwierząt, dla których przyczyna wyginięcia jest znana.”

W dn. 30.03.24 r. udało się im wykonać dokumentację fotograficzną i filmową, jednak na jej podstawie nie podejmują się określić gatunku. Po świętach wędkarze zamierzają zwrócić się do o pomoc do naukowców z Katedry Ichtiologii i Akwakultury Wydziału Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie.

Problem IGO stale narasta, głównie z powodu rozwoju globalnego handlu, transportu i turystyki, co może ułatwiać wprowadzanie i rozprzestrzenianie się gatunków obcych w środowisku. Jeżeli dla danego gatunku nowe środowisko jest wystarczająco podobne do rodzimego, gatunek ten może przetrwać i rozmnażać się. Nie napotykając naturalnych wrogów lub innych ograniczeń gatunek może stać się inwazyjny: "zwiększać obszar swojego występowania i wypierać gatunki rodzime. Proces ten wpływa na wzrost kosztów społeczno-ekonomicznych, zdrowotnych i ekologicznych na całym świecie. IGO stanowią zagrożenie dla rozwoju, poprzez swój wpływ na różne dziedziny gospodarki, jak: rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo, ale też na ekosystemy naturalne. Szkody te zwiększają się dodatkowo na skutek zmian klimatu, zanieczyszczenia środowiska, utraty siedlisk i przekształceń środowiska przez człowieka.”

IGO przedostają się do środowiska również poprzez zamierzone lub przypadkowe wypuszczenie do środowiska zwierząt i roślin hodowanych w domu lub w przydomowych ogródkach. Coraz większe zagrożenie dla ekosystemów stanowią norki amerykański (uciekinierzy z hodowli) i szopy pracze (często porzucane przez właścicieli gdy zaczynają sprawiać kłopoty) oraz gady, płazy, ryby akwariowe oraz rośliny wyrzucane do stawów lub spuszczane do kanalizacji łatwo przedostają się do ekosystemów wodnych.

Żaden region Polski nie jest wolny od IGO. Obecność obcych gatunków najczęściej zgłaszają osoby mające częsty kontakt z przyrodą – leśnicy, ekolodzy, fotografowie przyrody, wędkarze.

W ostatnim czasie ekolodzy i fotografowie przyrody zgłaszali obserwacje nad Bugiem różnych gatunków IGO. Wielokrotnie zauważano inwazyjne: rośliny (kolczurkę klapowaną, nawłoć kanadyjską), owady (biedronki azjatyckie, wtyki amerykańskie, modliszki), ssaki (norki amerykańskie, jenoty, piżmaki, nutrie), ptaki (gęsiówki egipskie, bernikle kanadyjskie), raki (luizjańskie, marmurkowe, sygnałowe) i ryby (babki marmurkowate, sumiki karłowate).