Pijany i bez uprawnień. Kierowca został zatrzymany przez policję 1.05.2024 w Szwendrowym Moście

Jego kierowca nie był w stanie utrzymać swojego toru jazdy, wjeżdżając co chwilę na przeciwny pas ruchu. Policjanci widząc jak duże zagrożenie powoduje, natychmiast ruszyli za pojazdem, aby go zatrzymać. Jak się okazało, za kierownicą daewoo siedział 52-letni mieszkaniec powiatu ostrołęckiego. Czuć było od niego alkohol, miał on także trudności z nawiązaniem kontaktu z mundurowymi. Mężczyzna był tak pijany, że nawet nie zorientował się, że jedzie bez powietrza w jednej z opon