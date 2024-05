Prasówka 17.05.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 17.05.2024”?

📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 17.05.2024 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 17.05.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Śmiech w szkole, czyli kiedy sprawdziany i klasówki stają się prawdziwym źródłem rozśmieszenia. Pamiętacie swoje wyczyny? 16.05.2024 W szkolnym świecie, gdzie nauka to poważna sprawa, czasem zdarzają się momenty, które rozśmieszają zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Śmieszne sprawdziany i zabawne komentarze nauczycieli stanowią kolorowy element szkolnej rzeczywistości. Te najciekawsze zobaczycie w naszej galerii.

Prasówka 17.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 MZDW w Warszawie podpisał umowę z wykonawcą DW 627 na odcinku Ostrów Mazowiecka - Orło Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Grzegorz Obłękowski podpisał umowę z wykonawcą drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Ostrów Mazowiecka - Orło. Przetarg na dokończenie przebudowy drogi wygrała firma COLAS Polska Sp. z o.o. z Palędzia. Dokończenie zadania będzie kosztowało 24 270 360 zł.

📢 4. Wyprzedaż Garażowa w ogródku jordanowskim. 19.05.2024 warto odwiedzić Gród Książąt Mazowieckich Wyprzedaże garażowe w ogródku jordanowskim rozpoczęły się w ubiegłym roku. Zainteresowanie: zarówno sprzedających, jak i kupujących było spore, dlatego w tym roku zaplanowano 7 takich wyprzedaży. Pierwsza odbyła się 21 kwietnia. Kolejną wyprzedaż w tym sezonie zaplanowano na niedzielę, 19 maja. Zapraszamy do Grodu Książąt Mazowieckich. 📢 Święto Rotmistrza Pileckiego w Ostrowi Mazowieckiej. 18.05.2024 zaplanowano wiele atrakcji Muzeum - Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej po raz ósmy organizuje Święto Rotmistrza Pileckiego. W sobotę, 18 maja warto przyjść do muzeum oraz do ogródka jordanowskiego. Zaplanowano wiele atrakcji, m.in. turniej piłki nożnej, paradę przedszkolaków, pokaz ułański i pokaz tańca ognia oraz zawody na skateparku.

📢 Ostrołęka. Kierowca uderzył w autobus MZK i uciekł. Policja ustala szczegóły zdarzenia Policjanci z Ostrołęki poszukują kierowcy hondy, który we wtorek 14.05.2024 doprowadził do zdarzenia drogowego z autobusem MZK. Kierowca osobówki po zdarzeniu porzucił pojazd i oddalił się z miejsca.

📢 Karolewo. Rafał i Marcin Kowalczykowie-bracia, którzy zmagają się z dystrofią mięśniową Duchenne'a, potrzebują wsparcia Rafał i Marcin Kowalczykowie są braćmi. Mieszkają w Karolewie, pow. makowski. Zmagają się z dystrofią mięśniową Duchenne'a, która sprawia, że są zależni od innych, a ich stan stale się pogarsza. Opiekują się nimi rodzice, którzy już pochowali dwóch synów również cierpiących na tę chorobę. Rodzina prosi o wsparcie. 📢 Tak mieszka Tomasz Szczepanik nad oceanem. Zachwycający dom jurora „The Voice Senior”. Tomasz Szczepanik zainwestował na rajskiej wyspie Dom Tomasza Szczepanika zlokalizowany jest na słonecznej wyspie Oceanu Atlantyckiego. Juror „The Voice Senior” może się pochwalić wyjątkową nieruchomością z prywatnym basen, ogromnym tarasem i przepięknym widokiem. Zobacz, gdzie kupił dom Tomasz Szczepanik. Tak pięknie mieszka lider zespołu Pectus. 📢 TOP 15. Najtańsze auta spalinowe na polskim rynku Jeszcze niedawno, za kwotę 50 tysięcy złotych można było kupić dobrze wyposażone auto miejskie lub nawet SUVa. Dziś za taką sume pieniędzy możemy poszukiwać auta jedynie pośród samochodów używanych. W ostatnich kilku latach, jak szacuje Instytut Badania Rynku Motoryzacyjnego, cena samochodów wzrosła aż o 70 procent! Przyczyn takiego stanu rzeczy jest co najmniej kilka.

📢 Matura 2024. Najlepsze MEMY o egzaminie maturalnym. Na stres najlepsza jest potężna dawka humoru 16.05.2024 We wtorek, 7 maja rozpoczęły się matury. Matura to nie tylko egzamin dojrzałości, to również olbrzymi stres maturzystów. Jak sobie z nim radzą? Jakie obrazki na temat matury 2024 można znaleźć w Internecie? Zobaczcie najlepsze MEMY!

📢 Tego jeszcze nie jadłeś! Nietypowe obiady, które warto przygotować. TOP 15 pomysłów [PRZEPISY] Myślisz: co dziś na obiad? Znudziły Ci się kotlety, gulasze i placki ziemniaczane? Zobacz TOP 15 dań obiadowych, których jeszcze nie jadłeś! Wołowe ragout z fasolą, cieciorką i papryką, a może kukurydziane naleśniki? Schab po bałkańsku czy kalafior po grecku? Rolada drobiowa w cieście francuskim czy ziemniaczane pierogi? Wybierzcie coś dla siebie! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 16.05.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii. 📢 Najlepsze memy o spaniu. Śpiochy to świetny temat do żartów. Nie możesz zasnąć? Zobacz te memy 16.05.2024 Czy spanie może być śmieszne? Skoro powstaje na ten temat tyle memów to z pewnością tak! Internetowi prześmiewcy prześcigają się w tworzeniu najbardziej pomysłowych memów o spaniu. Choć - jeśli mamy być szczerzy - to wiele memów jest o tym, dlaczego nie możemy zasnąć. A może teraz jest noc i z powodu bezsenności przeglądasz internet? To świetnie trafiłeś! Zapraszamy do obejrzenia najlepszych memów o spaniu.

📢 Najlepsze memy o telefonach komórkowych. Tak Internauci żartują ze smartfonów. Sprawdź! 16.05.2024 Oto najlepsze memy o smartfonach. Możemy się założyć, że przeglądasz je właśnie na ekranie swojego telefonu komórkowego. Właśnie się uśmiechnąłeś? To sprawdź wszystkie memy w naszej fotogalerii, na pewno poprawią Ci humor! A czego żartują twórcy memów o telefonach komórkowych? A między innymi z tego, że cały czas siedzimy z nosem w ekranie.

📢 Dzień Strażaka - gminne obchody święta odbyły się 12.05.2024 w Goworowie Gminne Obchody Dnia Strażaka odbyły się 12 maja 2024 r. na placu OSP w Goworowie. Głównym organizatorem tegorocznych obchodów Dnia Strażaka była jednostka OSP Pasieki. 📢 Obywatelskie zatrzymanie pijanego kierowcy w Jelonkach. Do takiej sytuacji doszło 14.05.2024 Zjeżdżał autem od prawej do lewej strony jezdni. W pewnym momencie bez powodu zatrzymał się na drodze, po czym gwałtownie ruszył i zajechał na parking pod sklepem. Widząc to, dwaj inni zmotoryzowani zjechali za skodą na parking...

📢 Wypadek w Drążdżewie, 15.05.2024. Skoda uderzyła w drzewo Do zdarzenia doszło w środę 15 maja 2024 przed południem. Kierujący skodą mieszkaniec powiatu przasnyskiego nie zatrzymał się do kontroli, chwilę później uderzył drzewo. Był trzeźwy. Dlaczego kierowca nie zatrzymał się do policyjnej kontroli? Przeczytajcie. 📢 Najlepsze atrakcje dla dzieci w Polsce. Gdzie na jednodniową wycieczkę z dziećmi? Parki rozrywki, ciekawe miejsca i mnóstwo frajdy Kiedy pogoda sprzyja, pojawia się pytanie, jak ciekawie spędzić czas z maluchami. Zobacz, jakie są najlepsze atrakcje dla dzieci w Polsce. W tym artykule znajdziesz listę kilkunastu miejsc, które możesz uwzględnić podczas planowania wyjazdu z dziećmi. Gdzie wybrać się na wycieczkę? Jakie są najciekawsze parki rozrywki? Maluchy uwielbiają te lokalizacje! 📢 Dziecięcy Festiwal Tańca w Ostrołęce. 9. jego edycja odbyła się 15.05.2024. Zobaczcie zdjęcia z wydarzenia Dziecięcy Festiwal Tańca organizowany jest przez Przedszkole Miejskie nr 17 „Kraina Misiów” w Ostrołęce. 15 maja 2024 odbyła się 9. edycja festiwalu. Na scenie przy Kupcu zatańczyły dzieci z dziewięciu przedszkoli - ośmiu z Ostrołęki oraz Przedszkola Samorządowego w Olszewie-Borkach.

📢 Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych. Wójt gminy Małkinia Górna złożył życzenia pielęgniarkom Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych wójt gminy Małkinia Górna, Dariusz Rafalik wraz z sekretarzem gminy Cezarym Pietrzakiem odwiedzili z życzeniami i słodkimi upominkami personel medyczny Ośrodka Zdrowia MAK - MED w Małkini Górnej oraz pracowników Ośrodka Zdrowia Sofi w Prostyni. 📢 Obchody Dnia Strażaka w Makowie Mazowieckim odbyły się we wtorek 14.05.2024 14 maja 2024 r. Obchody Dnia Strażaka w Makowie Mazowieckim rozpoczęły się od mszy świętej w intencji wszystkich strażaków w kościele pw. Św. Józefa w Makowie Mazowieckim, którą sprawował Ks. Stanisław Dziekan - kapelan powiatowy strażaków. Dalsza część uroczystości odbyła się pod komendą powiatową PSP.

📢 Endokawa- spotkanie na temat endometriozy. O chorobie opowiedziała Małgorzata Wojtalewska, ambasadorka Fundacji Pokonać Endometriozę Endokawa - to wydarzenie, które miało na celu naświetlenie problematyki endometriozy. Spotkanie odbyło się w GOKSiR w Goworowie. Swoimi doświadczeniami o tej chorobie podzieliła się mieszkanka naszej gminy, i zarazem ambasadorka Fundacji Pokonać Endometriozę - Małgorzata Wojtalewska.

📢 Pomysł na obiad. Przepisy na proste obiady z tego, co jest w domu. TOP 12 przepisów naszych Czytelników Proste i łatwe obiady z tego, co jest w domu! W każdym domu znajdzie się mąka, kasza, ryż i mięso w zamrażalniku, a w lodówce jajka, kawałek kiełbasy lub boczku i ser żółty! A w spiżarni przecier pomidorowy, cebula i ziemniaki. Z tych kilku składników można wyczarować pyszne obiady dla całej rodziny. Kliknijcie w galerię i zobaczcie nasze propozycje! 📢 Program Dni Ostrołęki 2024. Kalendarium wydarzeń. Imprezy, akcje i koncerty będą odbywały się w ciągu całego miesiąca. Sprawdź Dni Ostrołęki rozpoczęły się 11 maja 2024 od Ostrołęckiego Festiwalu Książki, Moto Monster i Festiwalu Food Trucków. Dzień później odbyła się uroczysta sesja rady miasta. Przed nami kolejne wydarzenia związane ze świętem miasta. Przedstawiamy kalendarium Dni Ostrołęki 2024.

📢 Wypadek w Kurpiach Szlacheckich gm. Troszyn, 14.05.2024 Do zdarzenia doszło 15 maja 2024 ok. godz. 11.00. Poszkodowanych zostało 5 osób, na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Tylko dziś na terenie Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego doszło do 3 zdarzeń drogowych. 📢 Egzamin ósmoklasisty 2024 w Szkole Podstawowej nr 2 im. F. Chopina w Małkini Górnej W Szkole Podstawowej nr 2 im. F. Chopina w Małkini Górnej do egzaminu przystąpiło 34 ósmoklasistów. 14 maja 2024 r. o godz. 9.00 uczniowie klas ósmych rozpoczęli zdawanie egzaminów od egzaminu z języka polskiego.

📢 Czarna Dróżka coraz bliżej. Przekazano plac budowy wykonawcy. Zobaczcie, jak będzie wyglądała Wkrótce ruszy przebudowa tzw. “Czarnej Dróżki” w Rzekuniu. W poniedziałek 13 maja br. przekazano wykonawcy teren budowy. Za kilka miesięcy mieszkańcy będą mogli korzystać z wyjątkowej ścieżki pieszo-rowerowej w duchu kolejnictwa.

📢 Rada Miasta Ostrów Mazowiecka wybrała 13.05.2024 przewodniczącego. Został nim radny Koalicji Obywatelskiej Ostrowscy radni spotkali się na sesji 13 maja 2024. W głosowaniu wybrali prezydium rady. 📢 UŚMIECH DZIECKA. Prześlij zdjęcie do najbardziej uśmiechniętej galerii w internecie. Wspólnie wybierzemy te, które trafią na okładkę gazety Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny.

📢 Pierwsza Komunia Święta w parafii pw. św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim, 12.05.2024 W niedzielę 12 maja 2024 podczas mszy św. o godz. 11.00 do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiło 59 dzieci.

📢 Jak mieszka Luna? Zobacz, jak się urządziła córka milionera. Zajrzyj do luksusowego mieszkania Luny w sercu stolicy – galeria zdjęć Luna to młoda piosenkarka, której nie udało się wejść do finału Eurowizji 2024. Muzyczna gwiazda zaśpiewała swój największy hit, czyli utwór „The Tower”, ale poniosła porażkę i spotkała się z falą krytyki. Zajrzyj do apartamentu wokalistki w klimatycznej dzielnicy stolicy. Zobacz warszawski dom córki milionera i sprawdź, w jakich wnętrzach uwielbia relaksować się studentka Uniwersytetu Warszawskiego.

📢 Pierwsza Komunia Święta w kościele pw. Św. Jana Kantego w Krasnosielcu. Dzieci po raz pierwszy przyjęły Ciało Chrystusa Dzieci z klasy IIIa i III b Szkoły Podstawowej w Krasnosielcu oraz dzieci z Raków w niedzielę 12 maja po raz pierwszy uczestniczyły w sakramencie Eucharystii. Pierwsza Komunia Święta odbyła się w kościele pw. Św. Jana Kantego.

📢 Pierwsza Komunia Święta w kościele pw. Nawrócenia Św. Pawła Apostoła w Małkini Górnej, 11.05.2024 W kościele pw. NŚPA w Małkini Górnej do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiło 13 dziewczynek i 9 chłopców. 📢 Festiwal Food Trucków w Ostrołęce przy Galerii Bursztynowej. Zobaczcie, co można tu zjeść i za ile W sobotę i niedzielę (11 i 12.05.2024) trwa Festiwal Food Trucków w Ostrołęce, w pobliżu Galerii Bursztynowej. Można zjeść koftę, frytki belgijskie, churrosy, owoce morza, lody tajskie i wiele innych przekąsek z całego świata. Zerknijcie do naszej galerii.

📢 Osobowość Roku 2023 - głosowanie rozpoczęte. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki.

📢 Najmodniejsze paznokcie na wiosnę 2024. Przedstawiamy najciekawsze pomysły. Hybrydowe i inne paznokcie wiosenne Wiadomo! Paznokcie kobiety są jednym z jej najważniejszych atrybutów. Klasyczne, piękne, eleganckie zawsze przyciągają wzrok. Niekonwencjonalne, wyjątkowe budzą u pań lekką nutkę zazdrości, chęć nadleśnictwa, pójścia tym samym śladem. A panowie, i tu się nic nie zmiana od lat, uważają je za najpiękniejszą ozdoba każdej z kobiet.

Szukasz pomysłów na modne, wiosenne paznokcie? Pomożemy Ci, zobacz naszą galerię zdjęć.

📢 Matura w Zespole Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej. Maturzyści rozpoczęli egzamin o godz. 9.00 Maturzyści rozpoczęli egzamin o godz. 9.00. Dla dyrektorów szkół średnich – ze względów proceduralnych – dzień pracy rozpoczął się o 5.30. 7 maja w Zespole Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej do egzaminu przystąpiło 52 maturzystów. 📢 Dariusz Rafalik zaprzysiężony na wójta gminy Małkinia Górna. 6.05.2024 zainaugurowano IX kadencję Rady Gminy Małkinia Górna W poniedziałek 6 maja w Szkole Podstawowej nr 2 w Małkini Górnej odbyła się I sesja Rady Gminy Małkinia Górna IX kadencji. Ślubowanie nowo wybranego wójta i radnych zakończyło trwającą ponad 5 lat VIII kadencję Rady Gminy Małkinia Górna. 📢 Matura 2024. 7 maja 2024 odwiedziliśmy III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej w Ostrołęce Egzaminy maturalne rozpoczęły się 7 maja. Matura z języka polskiego na poziomie podstawowym to pierwszy egzamin, z którym mierzą się zdający. Do arkuszy zasiedli o godz. 9.00. Arkusz i odpowiedzi pojawią się w serwisie Strefa Edukacji po godz. 14.00.

📢 I sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka 2024-2029 odbyła się 6.05.2024. Burmistrz i radni zaprzysiężeni, ale nie wybrano przewodniczącego Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miasta Ostrów Mazowiecka kadencji 2024 - 2029 rozpoczęła się 6 maja o godz. 14.00. Podczas sesji padło wiele ciepłych słów pod adresem nowego burmistrza i nadziei na dobrą współpracę (ponad podziałami) radnych. Był tort i prezenty, były życzenia. Ale po zaprzysiężeniu burmistrza i radnych, sesję przerwano.

📢 Brulino-Lipskie. Śmiertelny wypadek z udziałem dwóch samochodów osobowych. Do zdarzenia doszło 6.05.2024 W wypadku uczestniczyły dwa samochody osobowe, którymi podróżowało łącznie 5 osób. Cztery osoby zostały przetransportowane do szpitala. Jedna osoba zmarła. 📢 Pierwsza Komunia Święta w parafii pw. Zbawiciela Świata w Ostrołęce, 5.05.2024 W niedzielę 5 maja 2024 do Pierwszej Komunii Świętej w parafii pw. Zbawiciela Świata w Ostrołęce przystąpiła pierwsza grupa dzieci - z SP nr w Ostrołęce i z Dzbenina. Za tydzień do sakramentu przystąpi druga grupa.

📢 Wyprzedaż garażowa w Ostrowi Mazowieckiej. Trzecia edycja, 21.04.2024 W ogródku jordanowskim odbyła się 3. Wyprzedaż garażowa zorganizowana przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zobaczcie, co można było kupić. 📢 Interesujące wykłady, porady ekspertów i wiele niespodzianek. Za nami trzecia edycja Forum Seniora w Warszawie W środę 17 kwietnia 2024 roku, w Domu Kultury KADR przy ul. Rzymowskiego 32 w Warszawie, odbyło się III Forum Seniora w ramach ogólnopolskich spotkań Forum Seniora organizowanych przez Polska Press Grupę. Wydarzenie cieszyło się sporym zainteresowaniem wśród mieszkańców Mazowsza. Nic dziwnego - w trakcie imprezy wzięli oni udział w ciekawych wykładach na temat zdrowia, aktywności, bezpieczeństwa, a także aktorstwa. Gościem specjalnym była Larysa Tsoy - finalistka "The Voice Senior". 📢 Komorowo. Otwarcie sezonu motocyklowego z Klubem Motocyklowym "Stajnia" 14.04.2024 W niedzielę, 14 kwietnia po raz ósmy odbyło się otwarcie sezonu motocyklowego z Klubem Motocyklowym "Stajnia". Wydarzenie co roku cieszy się dużym zainteresowaniem wśród motocyklistów z całego regionu. Wśród gości, którzy wzięli udział w imprezie byli wójt gminy Andrzejewo Beata Ponichtera i burmistrz miasta Ostrów Mazowiecka Jerzy Bauer.

📢 Pchli targ w Ostrołęce. Zobaczcie, co można było tu kupić w sobotę 21.10.2023 W sobotę 21.10.2023 odbył się ostatni w tym roku Pchli Targ. Można było kupić monety, obrazy, stary sprzęt rolniczy, zabawki, rękodzieło, wazony, porcelanowe figurki, rzeźby. Zobaczcie galerię zdjęć.

📢 Święto Policji w Ostrowi Mazowieckiej: awanse na wyższe stopnie zawodowe, medale i odznaczenia. 26.07.2023 Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, następnie delegacje złożyły kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym policjantów pomordowanych przez NKWD w Miednoje i Charkowie. Dalsza część uroczystości odbyła się w obiekcie Omega przy ul. Trębickiego, gdzie wręczono policjantom awanse i odznaczenia. 📢 Maków Mazowiecki. Pierwsza Komunia Święta w parafii pw. Św. Józefa. 21.05.2023 W niedzielę 21.05.2023 do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiły dzieci należące do parafii pw. Św. Józefa w Makowie Mazowieckim.

📢 Komunia Święta w Krasnosielcu. 8.05.2022. Zdjęcia z uroczystości W niedzielę 8.05.2022 w kościele pw. Jana Kantego w Krasnosielcu odbyła się Pierwsza Komunia Święta.

📢 Życzenia na komunię. Czego życzyć dziecku, które przyjmuje sakrament komunii? Życzenia dla chrześniaka, krótkie, wierszyki Życzenia komunijne to dla niektórych problem nie do przejścia. Wymyślenie odpowiedniej sentencji, którą wypiszemy na okolicznościowej kartce czy powiemy po uroczystościach nie jest prostym wyzwaniem. Staramy się ułatwić zadanie rodziców, rodziców chrzestnych, rodziny czy przyjaciół rodziny. Zbieramy krótkie, religijne, przyjemne, rymowane życzenia komunijne w jednym miejscu. Jednym zdaniem bierzcie i korzystajcie.

