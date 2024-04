Zabójstwo w Karniewie. Mężczyzna uderzył w głowę swojego kompana. Uderzenie okazało się śmiertelne

Do tragicznych w skutkach zdarzeń doszło w niedzielę 7 kwietnia na terenie prywatnej posesji w Karniewie.

Policjanci ustalili, że dwaj mężczyźni spożywali alkohol. Najprawdopodobniej mężczyźni poróżnili się i 44-latek uderzył cegłówką w głowę kolegi. Mężczyzna został zatrzymany przez makowskich policjantów. W chwili zatrzymania miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Obrażenia, których doznał 65-letni mężczyzna okazały się śmiertelne. 44-latek wezwał na miejsce karetkę pogotowia do nieprzytomnego mężczyzny. Podjęta przez medyków reanimacja okazała się bezskuteczna.

- podaje podkom. Monika Winnik, rzeczniczka makowskiej policji.

We wtorek 9.04.2024 mężczyzna został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut zabójstwa, a sąd wydał postanowienie o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.

Komunikat rzecznika Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, Elżbiety Edyty Łukasiewicz:

Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu prowadzi śledztwo w sprawie śmierci 65- letniego mężczyzny, do którego doszło 7 kwietnia 2024r. w Karniewie w powiecie makowskim.

W toku podjętych czynności ustalono, że Artur K. [44l.] przy pomocy cegłówki uderzył co najmniej dwukrotnie Ryszarda P. w głowę. Pomimo natychmiast podjętej reanimacji przez zespół ratownictwa medycznego Ryszard P. na skutek odniesionych obrażeń zmarł. Na miejscu pod nadzorem prokuratora rejonowego w Przasnyszu wykonano czynności procesowe, przeprowadzono oględziny miejsca znalezienia zwłok, zwłoki zabezpieczono w prosektorium do dalszych czynności związanych z koniecznością przeprowadzenia sekcji.

Artura K. zatrzymano i przewieziono do policyjnej izby zatrzymań w Makowie Mazowieckim. Był pod wpływem alkoholu, tj. 1,78 promila.

W wyniku przeprowadzonej sekcji zwłok biegły patomorfolog stwierdził, że przyczyną śmierci mężczyzny była ostra niewydolność mózgu w wyniku jego zranienia. Na głowie denata ujawnił liczne złamania kości czaszki oraz rany tłuczone.

We wtorek 9 kwietnia 2024r. w godzinach południowych zostały przeprowadzone czynności z udziałem Artura K. Prokurator przedstawił mu zarzut zbrodni zabójstwa popełnionej w zamiarze bezpośrednim poprzez uderzanie ofiary w głowę cegłą budowlaną. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył obszerne wyjaśnienia. Okoliczności podawane przez podejrzanego zostaną podane weryfikacji. Do Sądu Rejonowego w Przasnyszu został skierowany wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Sąd zastosował areszt na okres 3 miesięcy.

Za popełnienie zbrodni zabójstwa grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.