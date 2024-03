Zatrzymano sprawcę śmiertelnego potrącenia dwuletniego Oliwiera w Obiecanowie

Przypomnijmy, do zdarzenia doszło 23 lutego około godz. 18:00. Według ustaleń 2–latek wykorzystując chwilową nieuwagę domowników oddalił się z posesji w kierunku drogi krajowej nr 57, gdzie doszło do potrącenia przez jadący w kierunku Przasnysza pojazd.

Policja dziękuje wszystkim osobom, które zareagowały na apel i przekazywały nagrania i informacje związanych z potrąceniem. To dzięki dostarczonym nagraniom, nawet tym słabszej jakości i nie obejmującym miejsca zdarzenia, mundurowali dotarli do sprawcy śmiertelnego potrącenia dziecka.

Policja przypomina, że kierujący, który odjechał z miejsca zdarzenia podlega surowszej odpowiedzialności. Jest traktowany tak samo jak kierowca, który jechał w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Za spowodowanie wypadku drogowego, w którym inna osoba odniosła ciężkie obrażenia ciała grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Jeśli następstwem wypadku jest śmierć wówczas takiej osobie grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Gdy kierowca oddali się z miejsca zdarzenia sąd może orzec karę do 12 lat pozbawienia wolności.

Komunikat Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce:

W dniu 5 marca 2023r. został zatrzymany mężczyzna w wieku 64 lat, mieszkaniec miejscowości Węgrzynowo, gm. Płoniawy Bramura. Został on ustalony w oparciu o analizę szeregu zabezpieczonych z dnia 23 lutego 2024r. monitoringów. Były to nagrania zarówno z instytucji publicznych, jak i osób prywatnych. Przeprowadzono szczegółową analizę wszystkich nagrań, powiązano ze sobą i wytypowano samochód, którym poruszał się sprawca. Była to Skoda Fabia, użytkowana aktualnie przez Mieczysława Ł. Ustalono też, że to on jechał Skodą przez miejscowość Obiecanowo, gdzie lewą stroną pojazdu uderzył w tył ciała dziecka. Jechał od strony Makowa Mazowieckiego do Przasnysza. Z wysokim prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że do wypadku doszło pomiędzy godziną 18.09 a 18.11. Podejrzanemu Mieczysławowi Ł. przedstawiliśmy zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym dwuletniego chłopca, połączonego z ucieczką z miejsca zdarzenia. Zarzuty zostały przedstawione w Prokuraturze Rejonowej w Przasnyszu. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień. Zastosowaliśmy wobec Mieczysława Ł. środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 10tys zł, zakazu opuszczania kraju oraz dozoru policji- podaje prokurator Elżbieta Edyta Łukasiewicz.