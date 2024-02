Wypadek w Obiecanowie. Są wyniki sekcji zwłok Oliwierka. Policja szuka sprawcy wypadku z 23.02.2024

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce podaje szczegóły zdarzenia i wyniki sekcji zwłok:

Pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Przasnyszu toczy się śledztwo w sprawie wypadku drogowego, w wyniku którego śmierć poniósł 2-letni chłopiec Oliwier.

Ustalono, iż w dniu 23 lutego 2024 r. o godz. 18.34 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim otrzymał zgłoszenie o zaginięciu dziecka, które oddaliło się z nieogrodzonej posesji w miejscowości Obiecanowo pow. makowski. Na miejsce niezwłocznie udali się funkcjonariusze policji, zaś przed ich przybyciem dziecko zostało znalezione przez ojca na poboczu drogi krajowej nr 57. Została mu udzielona pomoc przedmedyczna, a następnie załoga karetki pogotowia zabrała chłopca do szpitala w Makowie Makowieckim, w którym dziecko zmarło.

Na miejscu zdarzenia wykonano czynności w postaci oględzin miejsca zdarzenia, zabezpieczenia śladów oraz przesłuchania świadków. Ponadto zabezpieczono nagrania z kamer monitoringu, który został poddany oględzinom. Do KPP w Makowie Mazowieckiego zgłosiły się osoby, które przekazały nagrania z kamer samochodowych, które zostały przeanalizowane przez funkcjonariuszy policji. W sprawie prowadzone są szeroko zakrojone czynności operacyjne.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń dziecko prawdopodobnie zostało potrącone przez nieustalony pojazd. Na postawie śladów pozostawionych na miejscu zdarzenia ustalono, że nieustalony pojazd jadący DK57 prawdopodobnie z Makowa Mazowieckiego do Przasnysza śmiertelnie potracił dziecko. Ustalenia poczyniono na podstawie usytuowania butów i skarpetek leżących na pasie jezdni prowadzącym w kierunku Przasnysza. Na obu butach dziecka ujawniono otarcia wewnętrznych krawędzi powierzchni podeszwy. Ponadto z relacji ojca Mariusza C., który znalazł syna wynika, że chłopiec leżał na pograniczu jezdni i pobocza za kończącą się zatoczką autobusową. Nie miał na nogach obuwia.

W dniu dzisiejszym w prosektorium SP ZOZ ZZ w Makowie Mazowieckim została przeprowadzona sekcja zwłok dziecka z udziałem biegłego lekarza. Podczas badania sekcyjnego biegły stwierdził szereg urazów, były to m. in. złamanie kręgosłupa szyjnego, złamanie kości czaszki, stłuczenie skroni, otarcia naskórka głowy i prawego stawu skokowego oraz pourazowy obrzęk mózgu. Obrażenia te obrażeniami przyżyciowymi i mogły powstać w następstwie uderzenia chłopca od tyłu przez elementy nadwozia samochodu i upadek na podłoże. Natomiast bezpośrednią przyczyną zgonu Oliwiera był ciężki uraz czaszkowo – mózgowy. Charakter obrażeń wykluczył możliwość przeżycia dziecka.