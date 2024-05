Boże Ciało w Myszyńcu. Wyjątkowa uroczystość 30.05.2024

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – zwyczajowo nazywana Bożym Ciałem – to jedno z głównych i najbardziej uroczystych świąt obchodzonych przez Kościół katolicki. Zostało ustanowione w 1264 roku przez papieża Urbana IV.

- Za chwilę wyruszymy w procesji ulicami miasta, do czterech ołtarzy - co jest tradycją, która sięga XVI wieku. W procesji poniesiemy Pana Jezusa w monstrancji z 1731 roku. Jest to najstarsza monstrancja w naszej parafii, liczy 294 lata i najprawdopodobniej służyła do wystawienia Najświętszego Sakramentu już w drugim drewnianym kościele, tutaj w Myszyńcu, w XVIII i XIX wieku. Z racji dzisiejszej podniosłej uroczystości, ale również i 25. rocznicy podniesienia naszego kościoła do godności kolegiaty i 10. rocznicy podniesienia świątyni do godności bazyliki, dzisiaj w procesji poniesiemy zabytkową monstrancję - mówił pod koniec mszy świętej ksiądz Zbigniew Jaroszewski, proboszcz parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu.