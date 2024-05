Boże Ciało w Kadzidle. Piękna uroczystość 30.05.2024

W trakcie procesji wierni modlili się m.in. o deszcz. Przy ostatnim ołtarzu ksiądz proboszcz Ryszard Kłosiński podziękował za przygotowanie ołtarzy oraz za udział w procesji.

Podzielił się też refleksją o krzyżu i o rodzinie.

- Pierwsza myśl związana jest z krzyżem. Kilkadziesiąt lat temu krzyż był usuwany ze szkół, z urzędów i zobaczcie - wrócił, a dzisiaj znowu go chcą usunąć. Ale chcę powiedzieć wam, że w naszej parafii krzyż jest w poszanowaniu. Na wiosnę, kiedy księża zwrócili się do was o uporządkowanie krzyży przydrożnych, kapliczek i innych znaków obecności Bożej przy naszych drogach, wszystkie te miejsca zostały uprzątnięte. Wyglądają pięknie. Mi jest lekko na sercu i chcę powiedzieć, że na pewno w naszej parafii krzyż zawsze zwycięży. Druga myśl to rodzina. Błogosławiona rodzina Ulmów z Markowej to rodzina, która oddała swoje życie za Żydów. I pięknie się złożyło, że Kościół dostrzegł tę wspaniałą rodzinę. Beatyfikacja tej rodziny wskazuje, że była to rodzina bardzo bogobojna. Rodzice kochali Boga, ale i bardzo kochali swoje dzieci, a mimo wszystko poszli razem z nimi na śmierć. Ta rodzina jest dla nas pięknym świadectwem i zachętą, żeby się mocno trzymać Pana Boga. Oburącz. A na pewno się nie zawiedziemy. Dzisiaj rodzina przeżywa poważny kryzys. Rodzina, ta naturalna, komuś przeszkadza. Chcą wymyślić jakiś inny sposób rodzenia dzieci. No na pewno dwóch mężczyzn nie urodzi, dwie kobiety też nie urodzą, a więc wtedy nas nie będzie w ogóle. I nie możemy się z tym zgodzić. W naszej parafii, rodziny się trzymają. Więc też jest pięknie. I my w te puste hasła nie wierzymy. Przy tym ołtarzu, kochani, ogarniam każdą rodzinę z naszej parafii. Tak trzymajcie! Dziękuję, skłaniam głowę nisko razem z naszymi kapłanami. Dawajcie piękny wzór swoim dzieciom, żeby przejęły od was to, co najpiękniejsze. A więc rodzina Bogiem silna! - mówił ksiądz, pełnym emocji głosem.