Boże Ciało w Ostrołęce. Zobaczcie zdjęcia procesji z miejskich parafii, 30.05.2024

Boże Ciało to uroczystość przygotowana dla uczczenia Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, obchodzona jest w czwartek po oktawie Zesłania Ducha Świętego. Jest świętem nakazanym. Po raz pierwszy uroczystość obchodzona była w Leodium (Liège) w 1246, a w 1317 ustanowiona jako święto dla całego Kościoła zachodniego. W Polsce zostało wprowadzone przez krakowskiego biskupa Nankera na synodzie w Krakowie w 1320 roku.

W 2024 roku Boże Ciało przypada 30 maja. To święto ruchome, które w kościele katolickim obchodzi się 60 dni od Wielkanocy, w pierwszy czwartek po uroczystości Trójcy Świętej.

Po uroczystej mszy świętej wierni biorą udział w procesji pod przewodnictwem kapłanów, zatrzymują się przy ołtarzach, gdzie księża odczytują fragmenty Pisma Świętego.

Ołtarze na Boże Ciało są zazwyczaj bogato zdobione m.in. kwiatami i gałązkami drzew. Symbolizują one życie i odrodzenie. Często też przy ołtarzu rozdawany jest wiernym chleb. Pojawiają się symbole religijne, takie jak krzyże, obrazy świętych i hostie. Na ziemi często kładzie się dywan. Ostateczny wygląd ołtarza na Boże Ciało zależy od kreatywności osób, które go przygotowują. Celem jest stworzenie pięknego i godnego miejsca do modlitwy i adoracji Najświętszego Sakramentu.