Boże Ciało w parafii Wniebowzięcia NMP w Ostrowi Mazowieckiej. Procesja przeszła ulicami miasta 30.05.2024

Procesja przeszła ulicami: 3 Maja, ul. Ks. Sobotki, ul. Warchalskiego, Widnichowską, Lipową, Armii Krajowej i ponownie 3 Maja.

Ołtarze były ustawione tak jak w ubiegłych latach, czyli na ul. Warchalskiego – przygotowali go Rycerze Kolumba z gospodarzami (kwiaty ofiarowała Rodzina Radia Maryja); na ul. Widnichowskiej – przygotowała go Odnowa w Duchu Świętym razem z gospodarzami; na ul. Armii Krajowej - przygotowali go gospodarze i Koła Żywego Różańca oraz na cmentarzu przykościelnym - ołtarz przygotowali księża i siostry zakonne.