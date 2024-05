Dzień Otwarty w Zespole Szkół w Małkini Górnej. Zespół Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej zaprosił ósmoklasistów 22.05.2024 r.

Zespół Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej proponuje kształcenie w kierunkach: technik transportu kolejowego, technik pojazdów samochodowych oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.

W czasie spaceru po klasach, pracowniach i obiektach sportowych ósmoklasiści zapoznali się z programem zajęć, systemem stypendialnym, możliwością odbywania praktyk zagranicznych (z potwierdzeniem umiejętności certyfikatem unijnym), perspektywami zatrudnienia i podnoszenia kwalifikacji.

Informacje na temat naszej szkoły, oferty edukacyjnej i rekrutacji są oczywiście dostępne na stronie internetowej „Staszica”, ale kontakt osobisty i możliwość zadawania pytań zawsze daje pełniejszy obraz. Zaprezentowaliśmy ósmoklasistom obiekty edukacyjne – m.in. pracownię informatyczną, pracownie językowe, bibliotekę, pracownie TK, TG i TS, stację kontroli pojazdów, wagon „Staszek” oraz obiekty rekreacyjne – kompleks boisk, siłownię na świeżym powietrzu oraz naszą najnowszą atrakcję - wirtualną strzelnicę do prowadzenia szkolenia strzeleckiego w oparciu o multimedialny system szkolno-treningowy w zakresie nauki i doskonalenia umiejętności w bezpiecznym posługiwaniu się bronią. W czasie zwiedzania szkoły ósmoklasiści mogli obejrzeć praktycznie każdą klasę i każdą pracownię oraz zadawać pytania na każdy temat. Wraz z wicedyrektorem Adamem Przesmyckim objaśnialiśmy zasady starania się o stypendia, mówiliśmy o możliwościach planowania ścieżki kariery zawodowej - to brzmi bardzo poważnie, ale przecież wybór szkoły ponadpodstawowej jest początkiem tej ścieżki - oraz zachęcaliśmy do nauki języków obcych, bo nasi uczniowie mają w perspektywie wyjazdy na Erasmusa do Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Holandii. Była też mowa o praktykach krajowych i o zapotrzebowaniu na rynku pracy na absolwentów TK, TS i TG. Bardzo się cieszę, że zaproszenie na Dzień Otwarty w naszej szkole przyjęła tak liczna grupa ósmoklasistów. Mam nadzieję, że wielu z nich spotkamy po wakacjach w jednej z naszych klas pierwszych