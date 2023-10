II LO im. Kamila Cypriana Norwida w Ostrołęce ma już 35 lat. Jubileusz obchodzono w piątek 13.10.2023

Cieszę się, że mogę z państwem świętować jubileusz 35-lecia II Liceum Ogólnokształcącego im. Kamila Cypriana Norwida w Ostrołęce. Przyświeca nam dzisiaj myśl naszego patrona: "Wszystko bierze swoją moc z ideałów". Ale czy nadal ideały nam przyświecają? Czy nada je mamy? Słyszymy nieraz, że nie chcemy pracować dla samej idei, chcemy wszystko policzyć i wycenić. Ale skąd czerpać siły, gdy ideały zgasną. Przecież piękność i wielkość zaczyna się tam, gdzie wykraczamy za to, co jest policzalne i wycenione. Ważne rzeczy dzieją się tam, gdzie człowiek uruchamia serce, poświęca się i angażuje siły. Daje coś z siebie, tak po prostu. Jestem przekonany, że ideały nie tylko przyświecają naszej społeczności, ale także stanowią źródło siły i motywują do codziennej pracy. Bez ideałów i wartości nawet wzniosłe cele blakną. A przecież chcemy czuć się człowiekiem i brać udział w budowaniu świata

- mówił dyrektor. Zauważył, że zmieniają się formy i metody nauczania, czasami cele, pozostają kompetencje, które warunkują każdego człowieka. A i tak, jak zauważył dyrektor, pedagodzy zadają sobie pytania o kształt przyszłej edukacji.

Przypomniał początki szkoły.

II liceum wyrosło z jednego oddziału, ale nie był to przypadek, gdyż budynek, w którym mieści się nasza szkoła, ma bardzo bogatą tradycję edukacyjną i oświatową. Sam budynek ma sto lat. Przez te wszystkie lata był najpierw domem dla szkoły powszechnej, potem przygotowywano tam kadrę nauczycielską. W budynku mieściło się Liceum Pedagogiczne, ze swoją bogatą historią, Technikum Budowlane, Zespół Szkół Zawodowych nr 3, Studium Wychowania Przedszkolnego, Zespół Szkół Pedagogicznych, ale też Studium Nauczycielskie i Medyczne, do niedawna także Szkoła Podstawowa nr 5. II Liceum Ogólnokształcące powstaje na mocy decyzji kuratora oświaty 15 sierpnia 1988 roku. Pierwszym dyrektorem zostaje Janusz Gołota biorąc na siebie trud organizacyjny nowo powstałej szkoły. W dwóch pierwszych latach istnienia liceum zostaje uruchomiony nabór do jednej klasy o profilu pedagogicznym. W roku 1990 zostają uruchomione trzy kolejne oddziały, a rok później już cztery. Następcą Janusza Gołoty zostaje Ryszard Kaliszewski, który od 1991 roku pełni tę funkcję nieprzerwanie aż do 2016 roku. W tych latach liceum poszerza swoją ofertę edukacyjną. Powstają nowe kierunki kształcenia, przybywa oddziałów, a rok rocznie nabory oscylują w obrębie 6-9 oddziałów. Oprofilowanie klas zmienia się w zależności od okoliczności i potrzeb. Stały jest profil humanistyczny, matematyczno- fizyczny z informatyką, biologiczno- chemiczny z programem szkoły promocji zdrowia, językowy. W 2002 roku szkoła otrzymuje nazwę Cypriana Kamila Norwida oraz sztandar. Trzy lata później szkoła otrzymuje honorową odznakę "Zasłużony dla miasta Ostrołęki", a w 2008 dyrektor szkoły podpisuje umowę patronacką z Wydziałem Fizyki Politechniki Warszawskiej, a także z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2017-2018 następuje poszerzenie bazy lokalowej po Szkole Podstawowej nr 5. Obecnie nasze liceum liczy 31 oddziałów i edukuje ponad 930 uczniów. Naucza w nim 70 nauczycieli, 6 osób pracuje w administracji, a 8 w obsłudze. Przez te 35 lat istnienia liceum ukończyło niemal 6000 uczniów.