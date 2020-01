Przytuły Stare. Hala produkcyjna w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych uroczyście otwarta

Od października 2016 roku poszukiwano przedsiębiorców, którzy zechcieliby uruchomić produkcję w planowanej na terenie zakładu karnego hali. Wtedy zatrudnienie wśród osadzonych – zarówno na rzecz kontrahentów zewnętrznych, jak i na terenie zakładu, wynosiło około 243 osoby. Obecnie pracuje już 380 osadzonych, co stanowi 51% populacji skazanych jednostki . W odpowiedzi na ofertę, współpracy z Zakładem Karnym w Przytułach Starych podjęła się spółka METAL-TECHNIK z Gałkówki. W ramach zawartej umowy zakład karny zobowiązał się do wybudowania hali produkcyjnej.

Będąc wieloletnim członkiem Komisji Praw Człowieka miałem okazję odwiedzić kilka zakładów karnych i rozmawiać ze skazanymi. Tym, co zauważyłem było to, że wielu z nich mówiło, że chce pracować, ale nie ma ku temu warunków

- To będzie kolejny zakład, który dołączy do tego grona. To są już zakłady średniej i dużej wielkości. Rozwój każdego z nich oznacza, że gospodarka w regionie będzie się miała lepiej – mówił Stanisław Kubeł. - Słysząc o pomyśle budowy tej hali, przystąpiliśmy do działań wspierających. Zgłosiliśmy do Funduszu Dróg Samorządowych drogę Laskowiec-Przytuły-Ołdaki i będziemy ją mieć wykonaną jeszcze do końca tego roku.