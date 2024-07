Prasówka 2.07.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 1.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Pielgrzymka konna na Jasną Górę. Ułani wyruszyli z Zarąb Kościelnych do Jasnogórskiej Pani”?

Prasówka 2.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Pielgrzymka konna na Jasną Górę. Ułani wyruszyli z Zarąb Kościelnych do Jasnogórskiej Pani 11 dni - tyle czasu zajmie ułanom, którzy wyruszyli z Zarąb Kościelnych dotarcie na Jasną Górę. Jubileuszowa, 25. Konna Pielgrzymka do Częstochowy pod dowództwem księdza wachmistrza Andrzeja Dmochowskiego rozpoczęła się 25 czerwca 2024 r.

📢 Zawody sportowo-pożarnicze gminy Andrzejewo, 30.06.2024 W niedzielę 30 czerwca 2024 r. odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze. Do rywalizacji przystąpiło sześć jednostek OSP: Andrzejewo, Kowalówka, Stara Ruskołęka, Zaręby-Bolędy, Gołębie-Leśniewo oraz Zaręby-Warchoły. Gościnnie, poza konkursem, udział wzięły dwie drużyny: Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z jednostki Zaręby-Bolędy oraz ,,OLD BOY” reprezentowana przez strażaków ze wszystkich jednostek z gminy.

📢 Cyrk Zalewski pokaże swoje nowe show mieszkańcom Ostrowi Mazowieckiej. Spektakl będzie 9.07.2024 Akrobacje w wielkiej kuli wypełnionej wodą, kaskaderzy na wahadle i motocyklach oraz niesamowita, ponad dwugodzinna podróż wraz z rodziną Adamsów do niezwykłego i zachwycającego świata cyrku. To tylko wybrane atrakcje, jakie czekają mieszkańców Ostrowi, którzy w wtorek 9 lipca 2024 postanowią spędzić czas z artystami cyrku Zalewski.

📢 Dni Broku i Puszczy Białej odbędą się 6-7.07.2024. Co w programie? Dni Broku i Puszczy Białej odbędą się 6 i 7 lipca 2024. To największe letnie wydarzenie w gminie. Na uczestników czeka bogaty program - blok dla dzieci, koncerty dla starszej publiczności oraz Festiwal Kultury Kurpiowskiej z zespołami z Kurpi Białych i Kurpi Zielonych. Szczegóły znajdziecie w artykule. 📢 Wypadek w Długołęce Wielkiej gm. Młynarze, 28.06.2024 Do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego doszło 28 czerwca 2024 w miejscowości Długołęka Wielka. Wstępne ustalenia wskazują, że przyczyną było nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. Jakie są okoliczności tego zdarzenia? 📢 Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Rewolwer i różaniec przy łóżku detektywa. Zobacz spiżarnię i meble które zaprojektował Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Najsławniejszy detektyw w Polsce oprowadza nas po swoim domu. Detektyw Rutkowski śpi z rewolwerem i różańcem przy łóżku, a latem relaksuje się w basenie, a w spiżarni ma słoiki z grzybkami od mamy.

📢 Klub Motocyklowy Stajnia 29.06.2024 przekazał Ochotniczej Straży Pożarnej i policji pluszaki. Co to za akcja? Na obrzeżach „Małkińskiej Nocy z Gwiazdami” odbyła się nietypowa, ale bardzo sympatyczna uroczystość z udziałem motocyklistów z KM STAJNIA, strażaków z OSP, policjantów z ostrowskiej komendy i ponad setki pluszowych maskotek.

📢 Najlepsze memy o komarach. Uśmiejesz się do łez! Sprawdź, jak Internauci żartują z komarów krwiopijców 1.07.2024 Oto najlepsze memy o komarach. Uwaga, oglądasz je na własne ryzyko. Są naprawdę śmieszne! A z czego żartują twórcy internetowych żartów o komarach? Przede wszystkim z tego, że komary są niesamowicie irytującymi owadami, pojawiają się znikąd i po ugryzieniu miejsce, w które komar wbił swoją kłujkę niesamowicie swędzi. Zobacz więc najśmieszniejsze memy o komarach! 📢 Małkińska Noc z Gwiazdami 2024. Mieszkańcy gminy i goście bawili się 29.06.2024 na nadbużańskim łęgu 29.06.2024 r. odbyła się impreza plenerowa pod nazwą „Małkińska Noc z Gwiazdami”. Organizatorami imprezy byli: Urząd Gminy Małkinia Górna i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małkini Górnej. Wsparcia organizacyjnego i finansowego udzielił Samorząd Województwa Mazowieckiego. Honorowy patronat nad Małkińską Nocą z Gwiazdami objął marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

📢 Najlepsze memy o wypłacie. Pracujesz? To na pewno zrozumiesz te memy. Sprawdź! 30.06.2024 Oto najlepsze memy o wypłacie. Pracujesz i co miesiąc dostajesz za swoją pracę wynagrodzenie? To na pewno zrozumiesz te memy! No bo każdy wie, ile z wypłaty zostaje po opłaceniu wszystkich rachunków, albo na jak długo tak naprawdę te pieniądze wystarczają? Czy za wypłatę da się przeżyć cały miesiąc? To jeden z tematów memów o wypłacie. Sprawdź! 📢 Kurpiowska Miss Senior - wybory odbyły się w Nowogrodzie 29.06.2024 „Festiwal na Wzgórzu, nad rzeką” to kilkudniowa impreza kulturalna odbywająca się w Nowogrodzie (woj. podlaskie). W ramach przedsięwzięcia organizowane są warsztaty artystyczne, koncerty i inne działania kulturalne. Grupa artystów-plastyków przez kilka dni malowała dwa murale na ścianach w mieście. Festiwal w Nowogrodzie rozpoczął się już 22 czerwca. Zwieńczeniem cyklu imprez były wybory Kurpiowskiej Miss Senior. Przeprowadzono je w sobotę 29 czerwca 2024 na scenie obok skansenu nad brzegiem Narwi.

📢 Festyn rodzinny w Ławach, gm. Rzekuń. 29.06.2024. Z historią w tle Ten festyn rozpoczął się nietypowo - panelem poświęconym Franciszkowi Fiszerowi - urodzonemu w Ławach w 1860 roku filozofowi i erudycie (uważa się, że Fiszer był pierwowzorem postaci Pana Kleksa). Odsłonięto też rzeźbę Fiszera. 📢 Uroczystość w Rozworach gm. Rzekuń, 29.06.2024. Przy remizie w Rozworach stoi obelisk, upamiętniający Sybiraków z rodzin: Choroszewskich, Kryszpinów i Kurpiewskich - deportowanych przez NKWD w 1941 roku. Przy tym pomniku (odsłoniętym uroczyście w 2021 roku - przyp. red.) w sobotę 29 czerwca 2024 roku grupa osób upamiętniła Sybiraków. 📢 Tak mieszka Wojciech Szczęsny. Luksusowe życie polskiego bramkarza. Zaglądamy do domu Wojciecha Szczęsnego i Mariny Wojciech Szczęsny mieszka na co dzień we Włoszech. Zaglądamy do domu Wojciecha Szczęsnego i Mariny, żeby zobaczyć, w jakich wnętrza lubi odpoczywać piłkarz i jego piękna żona.

📢 Do tych roślin nie podchodź, gdy jest gorąco! Mogą poparzyć nawet na odległość. To nie tylko barszcz Sosnowskiego. Sprawdź, na co uważać Niektóre rośliny, które uprawiamy w ogrodach albo możemy spotkać na spacerze, są wyjątkowo niebezpieczne. Szczególnie mocno i niekorzystnie działają podczas gorącej, słonecznej pogody. Niektóre z nich mogą w takich warunkach spowodować ciężkie poparzenia, i to na odległość! Wcale nie trzeba ich dotykać, by ucierpieć – wystarczy się do nich zbliżyć. Zobacz, na jakie rośliny trzeba uważać w ogrodzie i na spacerze. 📢 Dachowanie samochodu osobowego na DW 627 Kosów Lacki - Małkinia Górna, w Wólce Okrąglik Do wypadku drogowego doszło na styku powiatów: ostrowskiego i sokołowskiego, w czwartek 27 czerwca, ok. godz. 22:20. Samochód osobowy, którym podróżowały łącznie trzy osoby (w tym 4-letnie dziecko), zjechał do rowu, a następnie dachował.

📢 Ostrołęka. Prokuratura Rejonowa poszukuje osób pokrzywdzonych przez Mateusza M. z Łomży Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce prowadzi śledztwo dotyczące oszustw na łączną kwotę prawie półtora miliona złotych, popełnionych przez Mateusza M. [29l.], mieszkańca Łomży. Poszukiwani są inni pokrzywdzeni. 📢 KGW Ławy z nagrodą na Festiwalu "Polska Od Kuchni". Festiwal odbył się 23.06.2024 w Warszawie Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska od Kuchni” to wydarzenie przygotowane z myślą o szerzeniu dziedzictwa kulinarnego, promowaniu zdrowego stylu życia, edukacji ekologicznej oraz pielęgnacji polskiej kultury i tradycji. W niedzielę, 23 czerwca festiwal odbył się na warszawskich Bielanach. Wzięło w nim udział m.in. KGW Ławy. 📢 100 lat OSP w Laskach i Gminny Dzień Strażaka, 23.06.2024 Uroczystość rozpoczęła się w czerwińskim kościele mszą świętą w intencji strażaków. Ksiądz poświęcił także sztandar OSP Laski, ufundowany przez życzliwe strażakom osoby prywatne, firmy i samorządy. Dalsza część uroczystości odbyła się w Laskach, przy remizie OSP. Na jej teren wozy strażackie gminnych OSP wjechały na sygnałach...

📢 Noc Sobótkowa w Myszyńcu. 29. edycja wydarzenia odbyła się 22.06.2024 Zgodnie z wieloletnią tradycją w Myszyńcu pod koniec czerwca Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej organizuje Noc Sobótkową. Podczas imprezy na scenie amfiteatru przy ul. Dzieci Polskich prezentują się miejscowe zespoły folklorystyczne i wykonawcy muzyki z nurtu disco polo. Nie inaczej było podczas 29. Nocy Sobótkowej, która odbyła się w sobotę 22 czerwca 2024. 📢 Ostrołęka. Sportowe wakacje w mieście. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży. Sprawdźcie! We wtorek 25 czerwca br. startuje cykl bezpłatnych zajęć i turniejów w ramach ,,Sportowych wakacji w mieście 2024”. Dzięki współpracy Prezydenta Miasta Ostrołęki Pawła Niewiadomskiego z miejskimi jednostkami organizacyjnymi i ostrołęckimi klubami sportowymi, dzieci oraz młodzież będą miały okazję skorzystać z szeregu form aktywności fizycznej przez cały okres trwania wakacji.

📢 Potańcówka pod gwiazdami w Ostrowi Mazowieckiej już wkrótce. 29.06.2024 zapraszamy do Grodu Książąt Mazowieckich Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza na dorocznie organizowaną Potańcówkę pod gwiazdami. Potańcówka odbędzie się w Grodzie Książąt Mazowieckich (ogródek jordanowski) 29 czerwca 2024 r. w godzinach 18.00 - 1.00. 📢 Kadzidło. Wesele Kurpiowskie 2024. Bez autentycznej pary młodej, ale z tradycyjnym obrządkiem i z mnóstwem gości, 16.06.2024 Trwa jedna z największych folklorystycznych imprez w powiecie ostrołęckim- Wesele Kurpiowskie. W niedzielę 16.04.2024 odbyła się uroczysta msza święta ze ślubnym obrządkiem. Dalsza część wesela miała miejsce w Zagrodzie Kurpiowskiej, gdzie oprócz tańców i występów, wręczono także medale Pro Masovia.

📢 Wieczorek koleżeński LO im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej. Impreza odbyła się z okazji XII Zjazdu Absolwentów 15.06.2024 Pierwszy dzień XII Zjazdu Absolwentów LO im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej zakończył się wieczorkiem koleżeńskim. Wieczorek zorganizowano na Hali Powiatowej przy "Koperniku". Przy muzyce zespołu "Pekwadrat" bawiło się blisko 200 osób.

📢 Przytulisko w Gnatach. Interwencyjny odbiór psów, 13.06.2024 W czwartek 13 czerwca 2024 po godz. 9.30 przy nieruchomości, gdzie funkcjonuje przytulisko, pojawiło się ponad 20 osób - byli pracownicy Urzędu Gminy w Lelisie (z wójtem Stefanem Prusikiem), pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, schroniska Canis w Kruszewie, policjanci, przedstawicielki poseł Żanety Cwaliny-Śliwowskiej, dawne wolontariuszki przytuliska, mieszkańcy wsi. 📢 Małkińska Noc z Gwiazdami 2024. Zobaczcie program imprezy, która odbędzie się 29.06.2024 na nadbużańskich łęgach. Jakie gwiazdy w tym roku? Małkińska Noc z Gwiazdami to lubiana przez mieszkańców (i gości) impreza plenerowa. Jakie atrakcje zaplanowano w tym roku? Przeczytajcie. Impreza odbędzie się 29 czerwca 2024 na łęgach nadbużańskich w Zawistach Nadbużnych. 📢 Piknik rodzinny w Zawadach ph. "Podaruj dziecku uśmiech", 2.06.2024 W niedzielę 2 czerwca 2024 na wyspie pomiędzy Zawadami i Brodowymi Łąkami odbył się piknik rodzinny pod hasłem "Podaruj dziecku uśmiech". Imprezę zorganizowała Gmina Baranowo wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie, Gminą Czarnia, Stowarzyszeniem Arena Dobra oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Brodowych Łąkach.

📢 60 lat Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej i VII Zjazd Absolwentów. 25.05.2024 Wspólne zdjęcie, msza święta, przemówienia, część artystyczna w wykonaniu uczniów oraz odsłonięcie pamiątkowej alei przy szkole - tak wyglądała pierwsza część uroczystych obchodów 60 lat Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej i VII Zjazd Absolwentów Rubinka.

📢 Pierwsze biegi przełajowe i marsze nordic walking zaliczane do XXIII Grand Prix Małkini w Biegach Przełajowych 2024 i III Grand Prix „Biegam/chodzę nie dla wyniku, lecz dla zdrowego nawyku” – to hasło, pod którym w Małkini Górnej odbędzie się 5 imprez zaliczanych do Grand Prix w biegach przełajowych i nordic walking. 22 marca 2024 r. odbyły się pierwsze biegi przełajowe i marsze nordic walking zaliczane do XXIII Grand Prix Małkini w Biegach Przełajowych 2024 i III Grand Prix Małkini w Nordic Walking.

📢 Będzie nowy most na Narwi. Most połączy Nowe Łachy w pow. makowskim i Nowy Lubiel w pow. wyszkowskim Sejmik Mazowsza przeznaczy ponad 53 mln zł na budowę dwóch mostów: na Narwi – most połączy Nowe Łachy w powiecie makowskim i Nowy Lubiel w powiecie wyszkowskim oraz na rzece Bug w miejscowości Krzemień Wieś (pow. sokołowski).

📢 Piknik wiejski w Wachu w gminie Kadzidło. Zobaczcie co się działo. Impreza odbyła się w niedzielę 20 sierpnia 2023. Zdjęcia Sezon pikników wiejskich w gminie Kadzidło w pełni. W niedzielę 20 sierpnia 2023 do wspólnej zabawy i integracji zaprosili mieszkańcy Wachu. 📢 Dni Różana 2023. Zobaczcie co się działo pierwszego dnia, w sobotę 22 lipca 2023. Zdjęcia Trwają Dni Różana. W sobotę na scenie na placu Targowym w Różanie wystąpili między innymi: Defis, Lili i MIG. A w niedzielę finał z gwiazdą wieczoru - Cleo.

📢 Wesele Kurpiowskie w Kadzidle. Święto folkloru w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle.17.06.2023. Zdjęcia Rozpoczęło się Wesele Kurpiowskie. Dwudniowa impreza w Kadzidle to jedna z najważniejszych imprez folklorystycznych w regionie.

📢 Najpopularniejsze nazwiska w Polsce. Ile osób nazywa się tak samo jak Ty? Dane ze stycznia 2023 r. Prawie każdy zna jakiegoś Nowaka, a niektórzy nawet kilku. Trudno się temu dziwić, bo w Polsce jest to najczęściej występujące nazwisko. Nosi je ponad 200 tysięcy osób. Sprawdź, jakie nazwiska znalazły się w setce najpopularniejszych i ile osób nazywa się tak samo, jak Ty. 📢 Myszyniec. RCKK obchodzi 50-lecie. Jubileuszowa uroczystość odbyła się 22.10.2022. Zdjęcia Jubileusz to okazja do wspomnień, ale także do podziękowań - dla ludzi i instytucji działających na rzecz myszynieckiej placówki kultury.

📢 Święto Mleka w Płoniawach - Bramurze [ZDJĘCIA] Ponad dwudziestu wystawców wzięło udział w tegorocznej Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Płoniawach - Bramurze. Wystawa odbyła się już po raz 17. i przyciągnęła gości z całego regionu.