Ostrołęka. Spółka Centralny Port Komunikacyjny pokazała warianty linii kolejowej Ostrołęka-Łomża [ZDJĘCIA]

Kiedy w zeszłym roku - przed wyborami do Parlamentu Europejskiego - Adam Bielan, wicemarszałek Sejmu i kandydat do europarlamentu, przekonywał w Ostrołęce, że za kilka lat dojedziemy do Łomży w 18 minut pociągiem, wielu brało to li tylko za obietnicę wyborczą bez pokrycia.

I pewnie wielu już o tych wizjach zapomniało. Tymczasem prace koncepcyjne cały czas trwają. I mają związek z planową budową Centralnego Portu Komunikacyjnego, czyli największego w kraju lotniska, które ma powstać między Warszawą a Łodzią.

Co to lotnisko ma wspólnego z linią kolejową Ostrołęka-Łomża? Otóż ma. W ramach całego projektu CPK rząd planuje też zmodernizować i rozbudować sieć linii kolejowych, które utworzą, jak to obrazowo nazwano „10 szprych do lotniska”. Obok istniejących połączeń kolejowych mają je stanowić także nowe linie. W tym połączenie kolejowe z Warszawy przez Ostrołękę, Łomżę, Kolno, Pisz, Orzysz, do Giżycka.