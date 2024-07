Senior z Ostrołęki padł ofiarą oszustów. Stracił mnóstwo pieniędzy

- Kolejny raz apelujemy o zachowanie zdrowego rozsądku i ostrożność, nieotwieranie linków, które zachęcają do inwestycji gwarantujących w szybkim czasie osiągnięcie dużych zysków. Policja przestrzega przed instalowaniem programów, za pomocą których oszuści przejmują kontrolę nad naszymi mobilnymi urządzeniami. Nie należy nikomu udostępniać danych służących do logowania do bankowości elektronicznej i mobilnej czy też danych wrażliwych dotyczących kart płatniczych. Pamiętajmy, że nikt nam nie da nic za darmo. Kiedy widzimy w internecie reklamy oferujące nam wysoki zysk w krótkim czasie, to niemal możemy być pewni, że mamy do czynienia z oszustami, którzy chcą nas pozbawić oszczędności czasami całego życia. W takich przypadkach ogromną rolę mogą odegrać dzieci i wnuki seniorów, którzy ostrzegając ich przed działaniem oszustów uchronią ich majątek - dodaje kom. Tomasz Żerański.