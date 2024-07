Zderzenie dwóch rowerzystek w Makowie Mazowieckim, 1.07.2024

1 lipca 2024 po godz. 14.00 policjanci otrzymali zgłoszenie o zderzeniu dwóch rowerzystek na ul. 1 Maja w Makowie Mazowieckim.

Funkcjonariusze ustalili, że 73-letnia kobieta nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu podczas skrętu w lewo i zderzyła się z 39-letnią rowerzystką, jadącą prawidłowo. Jedna z kobiet zabrana została do szpitala. Na szczęście nie doznała poważniejszych obrażeń

- informuje podkom. Monika Winnik z makowskiej policji.

- Apelujemy do rowerzystów o ostrożność i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, by nie dochodziło do podobnych sytuacji. Bezpieczeństwo przede wszystkim! - dodaje policjantka.

Rowerzysto, pamiętaj o: