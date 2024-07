Prasówka 4.07.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Senior z Ostrołęki padł ofiarą oszustów. Stracił mnóstwo pieniędzy”?

Prasówka 4.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Senior z Ostrołęki padł ofiarą oszustów. Stracił mnóstwo pieniędzy 2 lipca 2024 do ostrołęckiej komendy zgłosił się 87-letni mieszkaniec Ostrołęki, który poinformował o oszustwie popełnionym w internecie. Na początku maja znalazł reklamę zachęcającą do inwestowania w instrumenty finansowe na jednej z platform finansowych. Obiecywała szybki zysk. Mężczyzna postanowił z tej oferty skorzystać...

📢 Samorządowcy przeciwko rządowym planom odejścia od realizacji kolejowego połączenia Giżycko - Pisz - Łomża - Ostrołęka - Warszawa - CPK 3 lipca 2024, z inicjatywy wicestarosty Artura Kozłowskiego, odbyło się w Ostrołęce spotkanie samorządowców z trzech województw: mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, poświęcone rządowym planom odejścia od realizacji kolejowego połączenia Giżycko - Pisz - Łomża - Ostrołęka - Warszawa - CPK. Podczas spotkania przygotowana została petycja przedstawicieli samorządów do premiera Donalda Tuska w sprawie utrzymania planów realizacji ww. przedsięwzięcia w ramach budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Prasówka 4.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Cyrk Zalewski pokaże swoje nowe show mieszkańcom Ostrołęki i okolic. Spektakl będzie 13.07.2024 Akrobacje w wielkiej kuli wypełnionej wodą, kaskaderzy na wahadle i motocyklach oraz niesamowita, ponad dwugodzinna podróż wraz z rodziną Adamsów do niezwykłego i zachwycającego świata cyrku. To tylko wybrane atrakcje, jakie czekają mieszkańców Ostrołęki i okolic, którzy 13 lipca 2024 postanowią spędzić czas z artystami cyrku Zalewski.

📢 Cukinia. TOP 10 dań z cukinii naszych Czytelników [PRZEPISY] Cukinia - przepisy. Tania, smaczna i… niskokaloryczna. Można z niej wyczarować przepyszne dania. Kliknijcie w galerię i zobaczcie TOP 10 dań z cukinii naszych Czytelników. 📢 Zderzenie dwóch rowerzystek w Makowie Mazowieckim, 1.07.2024 Do niecodziennej kolizji doszło 1 lipca 2024 na ul. 1 Maja w Makowie Maz. Zderzyły się dwie rowerzystki. 73-letnia nie ustąpiła pierwszeństwa 39-letniej.

📢 Dachowanie na obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej, 30.06.2024. Za kierownicą pijana kobieta. Wiozła dziecko! W niedzielę 30 czerwca 2024 dyżurny ostrowskiej komendy odebrał zgłoszenie o dachowaniu auta na obwodnicy miasta...

📢 Liczenie bocianów 2024. Rozpoczął się 8. Międzynarodowy Spis Bociana Białego. Wystarczą dobre chęci, by przyłączyć się do akcji 1 lipca 2024 rozpoczął się 8. Międzynarodowy Spis Bociana Białego w Polsce. Akcja odbywa się co 10 lat. Jej celem jest poznanie aktualnego rozmieszczenia gniazd bociana białego, ustalenie statusu ich zajęcia oraz liczby młodych wyprowadzonych w każdym gnieździe. Organizatorzy zachęcają do wspólnego liczenia mazowieckich boćków. 📢 Wakacje w Kołobrzegu dawniej. Wcześniej też były tam tłumy! Zobacz archiwalne fotografie z kołobrzeskiej plaży i nie tylko Kołobrzeg niezmiennie gości wczasowiczów spragnionych wypoczynku nad morzem. Ten nadmorski kurort cieszył się popularnością nawet ponad 100 lat temu, co udowadniają archiwalne zdjęcia. Zobacz, jak wypoczywały starsze pokolenia w tym popularnym zakątku. Niektóre rozwiązania mogłyby zaskoczyć dzisiejszych plażowiczów.

📢 Pielgrzymka konna na Jasną Górę. Ułani wyruszyli z Zarąb Kościelnych do Jasnogórskiej Pani 11 dni - tyle czasu zajmie ułanom, którzy wyruszyli z Zarąb Kościelnych dotarcie na Jasną Górę. Jubileuszowa, 25. Konna Pielgrzymka do Częstochowy pod dowództwem księdza wachmistrza Andrzeja Dmochowskiego rozpoczęła się 25 czerwca 2024 r. 📢 Zawody sportowo-pożarnicze gminy Andrzejewo, 30.06.2024 W niedzielę 30 czerwca 2024 r. odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze. Do rywalizacji przystąpiło sześć jednostek OSP: Andrzejewo, Kowalówka, Stara Ruskołęka, Zaręby-Bolędy, Gołębie-Leśniewo oraz Zaręby-Warchoły. Gościnnie, poza konkursem, udział wzięły dwie drużyny: Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z jednostki Zaręby-Bolędy oraz ,,OLD BOY” reprezentowana przez strażaków ze wszystkich jednostek z gminy. 📢 Dni Broku i Puszczy Białej odbędą się 6-7.07.2024. Co w programie? Dni Broku i Puszczy Białej odbędą się 6 i 7 lipca 2024. To największe letnie wydarzenie w gminie. Na uczestników czeka bogaty program - blok dla dzieci, koncerty dla starszej publiczności oraz Festiwal Kultury Kurpiowskiej z zespołami z Kurpi Białych i Kurpi Zielonych. Szczegóły znajdziecie w artykule.

📢 Wypadek w Długołęce Wielkiej gm. Młynarze, 28.06.2024 Do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego doszło 28 czerwca 2024 w miejscowości Długołęka Wielka. Wstępne ustalenia wskazują, że przyczyną było nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. Jakie są okoliczności tego zdarzenia? 📢 Związek Kurpiów po walnym zgromadzeniu sprawozdawczo-wyborczym. Odbyło się 28.06.2024. Jakie zmiany? 28 czerwca 2024 odbyło się 8. Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków Związku Kurpiów. Przyjęło sprawozdanie rzeczowe i finansowe za 2023 r. Udzielono także zarządowi absolutorium. Walne zebranie udzieliło także absolutorium zarządowi głównemu, głównej komisji rewizyjnej, głównemu sądowi koleżeńskiemu. 📢 Klub Motocyklowy Stajnia 29.06.2024 przekazał Ochotniczej Straży Pożarnej i policji pluszaki. Co to za akcja? Na obrzeżach „Małkińskiej Nocy z Gwiazdami” odbyła się nietypowa, ale bardzo sympatyczna uroczystość z udziałem motocyklistów z KM STAJNIA, strażaków z OSP, policjantów z ostrowskiej komendy i ponad setki pluszowych maskotek.

📢 Małkińska Noc z Gwiazdami 2024. Mieszkańcy gminy i goście bawili się 29.06.2024 na nadbużańskim łęgu 29.06.2024 r. odbyła się impreza plenerowa pod nazwą „Małkińska Noc z Gwiazdami”. Organizatorami imprezy byli: Urząd Gminy Małkinia Górna i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małkini Górnej. Wsparcia organizacyjnego i finansowego udzielił Samorząd Województwa Mazowieckiego. Honorowy patronat nad Małkińską Nocą z Gwiazdami objął marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. 📢 Spływ na byle czym w Kamiance gm. Rzekuń. Trzecia edycja wydarzenia, 30.06.2024 To była trzecia edycja spływu na byle czym. Uczestniczyło w niej osiem załóg (w tym jedna - z Wyszkowa - gościnnie). Wcześniej odbył się spływ kajakowy z Ostrołeki do Kamianki. Wzięło w nim udział ponad 200 osób (110 kajaków)!

📢 Rynek w Ostrołęce. Zobaczcie, co można było - między innymi kupić na targowisku 30.06.2024 Ostrołęckie targowisko u zbiegu ulic Zawadzkiego i Targowej czynne jest w każdą niedzielę (z wyjątkiem świąt). Wiele osób bardzo lubi robić tu zakupy.

📢 Trąba powietrzna w Gnatach, 28.06.2024. Dziesiątki, jeśli nie setki połamanych i powalonych drzew, szkody w gospodarstwach Powalone i połamane sosny, brzozy, topole… dziesiątki, a może nawet setki. Około kilometra od centrum wsi. Przygnębiający widok. Silny wiatr zniszczył je w piątek 28 czerwca 2024. 📢 Kurpiowska Miss Senior - wybory odbyły się w Nowogrodzie 29.06.2024 „Festiwal na Wzgórzu, nad rzeką” to kilkudniowa impreza kulturalna odbywająca się w Nowogrodzie (woj. podlaskie). W ramach przedsięwzięcia organizowane są warsztaty artystyczne, koncerty i inne działania kulturalne. Grupa artystów-plastyków przez kilka dni malowała dwa murale na ścianach w mieście. Festiwal w Nowogrodzie rozpoczął się już 22 czerwca. Zwieńczeniem cyklu imprez były wybory Kurpiowskiej Miss Senior. Przeprowadzono je w sobotę 29 czerwca 2024 na scenie obok skansenu nad brzegiem Narwi.

📢 OSP Rzewnie świętuje stulecie. Uroczystość połączona z Gminnym Dniem Strażaka odbyła się 29.06.2024 Uroczystość rozpoczęła się mszą polową dziękczynną za 100 lat działalności OSP w Rzewniu. Mszę odprawił ks. kanonik Mirosław Sebunia - proboszcz parafii pw. św. Jacka w Rzewniu. Poświęcona została także strażnica oraz wóz ratowniczo-gaśniczy i odsłonięta tablica pamiątkowa. 📢 Potańcówka w Goworowie, 29.06.2024. Na ludową nutę To impreza, na którą do późnego sobotniego wieczora można jeszcze wpaść. 📢 Uroczystość w Rozworach gm. Rzekuń, 29.06.2024. Przy remizie w Rozworach stoi obelisk, upamiętniający Sybiraków z rodzin: Choroszewskich, Kryszpinów i Kurpiewskich - deportowanych przez NKWD w 1941 roku. Przy tym pomniku (odsłoniętym uroczyście w 2021 roku - przyp. red.) w sobotę 29 czerwca 2024 roku grupa osób upamiętniła Sybiraków.

📢 Noc Sobótkowa w Myszyńcu. 29. edycja wydarzenia odbyła się 22.06.2024 Zgodnie z wieloletnią tradycją w Myszyńcu pod koniec czerwca Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej organizuje Noc Sobótkową. Podczas imprezy na scenie amfiteatru przy ul. Dzieci Polskich prezentują się miejscowe zespoły folklorystyczne i wykonawcy muzyki z nurtu disco polo. Nie inaczej było podczas 29. Nocy Sobótkowej, która odbyła się w sobotę 22 czerwca 2024. 📢 Stachursky w Rzewniu, 22.06.2024. Koncert na zakończenie MAZOpikniku To był trzeci z 10 MAZOpikników organizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego z okazji 25-lecia. Główna ulica Rzewnia zamieniła się w sobotę w swoiste miasteczko, w którym odbywały się warsztaty, koncerty, animacje. Była też strefa zdrowia, a w niej m.in. można było porozmawiać ze specjalistami i wykonać podstawowe badania. Na zakończenie wydarzenia była część muzyczna.

📢 "Kuchenne rewolucje". Oto restauracje, które upadły, nie pomogła nawet Magda Gessler 13.06.2024 "Kuchenne rewolucje" na telewizyjnej antenie zadebiutowały w marcu 2010 roku. Od tamtej pory restauratorka Magda Gessler podróżuje po całym kraju i ratuje podupadające knajpy. Trzeba przyznać, że większość kulinarnych metamorfoz kończy się spektakularnym sukcesem. Jednak nie wszystkie. Zobacz listę restauracji, którym nawet Magda Gessler nie potrafiła pomóc. 📢 Piknik Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim W sobotę 8.06.2024 po raz drugi Stowarzyszenie Pomocy Liceum im. Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim zorganizowało Piknik Przyjaciół Liceum. Była to okazja do wspomnień i spędzenia miło czasu wśród dawnych koleżanek i kolegów.

📢 OSP w Kańkowie świętowała 85-lecie. Uroczystość odbyła się 2.06.2024 i połączona była z Gminnym Dniem Strażaka W gminie Małkinia Górna strażacy – „bohaterowie czasów pokoju” - świętowali jubileusz 85-lecia OSP Kańkowo i Gminny Dzień Strażaka.

Szukasz pomysłów na modne, wiosenne paznokcie? Pomożemy Ci, zobacz naszą galerię zdjęć. 📢 Procesja Bożego Ciała w Czarni, 30.05.2024. Zdjęcia Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwana także Bożym Ciałem, to jedno z najważniejszych świąt w Kościele. Podczas jego obchodów wierni biorą udział w procesji do ołtarzyków. 📢 Boże Ciało w Myszyńcu. Wyjątkowa uroczystość 30.05.2024 Myszyniecka procesja w tym roku była znacznie okazalsza niż w latach poprzednich. Było znacznie więcej feretronów i chorągwi, ale też więcej wiernych. Myszyniecka procesja Bożego Ciała może zostać wpisana na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa UNESCO.

📢 Jarmark Kurpiowski im. Stanisława Sieruty w Myszyńcu, 26.05.2024 W niedzielę 26 maja 2024 w Myszyńcu odbył się 35. Jarmark Kurpiowski im. Stanisława Sieruty. Podczas imprezy na scenie amifiteatru Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej przy ul. Dzieci Polskich występują regionalni artyści ludowi. Ich występy oceniane są przez jurorów. Laureaci mogą liczyć na nagrody finansowe ufundowane przez RCKK i Starostwo Powiatowe w Ostrołęce. Głównym organizatorem imprezy jest Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu. W przygotowanie Jarmarku Kurpiowskiego zaangażowały się także władze gminy Myszyniec i Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca.

📢 Bal absolwentów Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej. Bal zakończył 60-lecie Rubinka i VII Zjazd Absolwentów Balem absolwentów zakończył się tegoroczny jubileusz 60-lecia Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej połączony z VII Zjazdem Wychowanków. W balu wzięło udział ok. 150 osób.

📢 Pierwsze biegi przełajowe i marsze nordic walking zaliczane do XXIII Grand Prix Małkini w Biegach Przełajowych 2024 i III Grand Prix „Biegam/chodzę nie dla wyniku, lecz dla zdrowego nawyku” – to hasło, pod którym w Małkini Górnej odbędzie się 5 imprez zaliczanych do Grand Prix w biegach przełajowych i nordic walking. 22 marca 2024 r. odbyły się pierwsze biegi przełajowe i marsze nordic walking zaliczane do XXIII Grand Prix Małkini w Biegach Przełajowych 2024 i III Grand Prix Małkini w Nordic Walking.

📢 Jarmark Wielkanocny w Czerwinie: występy na scenie, rękodzieło i degustacja potraw wielkanocnych W sobotę 23.03.2024 w Czerwinie odbył się II Jarmark Wielkanocny. Pogoda tego dnia nie dopisała, padał deszcz, ale i tak na rynek w Czerwinie przybyło wielu mieszkańców i gości.

📢 Będzie nowy most na Narwi. Most połączy Nowe Łachy w pow. makowskim i Nowy Lubiel w pow. wyszkowskim Sejmik Mazowsza przeznaczy ponad 53 mln zł na budowę dwóch mostów: na Narwi – most połączy Nowe Łachy w powiecie makowskim i Nowy Lubiel w powiecie wyszkowskim oraz na rzece Bug w miejscowości Krzemień Wieś (pow. sokołowski). 📢 Maciej "Slab" Krakowian, pilot F-16 odwiedził Technikum Lotnicze w Nagoszewie. To było bardzo ciekawe spotkanie Kapitan Maciej Krakowian, pilot samolotu wielozadaniowego F-16, odwiedził w piątek, 2 lutego CSL Technikum Lotnicze w Nagoszewie. W spotkaniu wzięło udział blisko 40 uczniów. Maciej "Slab" Krakowian chętnie odpowiedział na wszystkie, liczne pytania zadane przez słuchaczy. 📢 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Myszyńcu. 28.01.2024 W niedzielę 28 stycznia 2024 w całej Polsce odbywa się 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku pieniądze zbierane są na leczenie chorób płuc u dzieci i dorosłych. Do akcji tradycyjnie włączył się sztab WOŚP w Myszyńcu. Kieruje nim dyrektor RCKK Zdzisław Ścibek.

📢 Rocznica pacyfikacji wsi Bandysie. Msza święta polowa w 79. rocznicę pacyfikacji 1.10.2023 3 października mija 79. rocznica pacyfikacji wsi Bandysie. Niemcy wywieźli do obozu koncentracyjnego około 120 mężczyzn z tej miejscowości. Po zakończeniu wojny do Bandyś powróciło tylko kilku wywiezionych mężczyzn. Mieszkańcy wsi pamiętają o męczeńskiej śmierci swoich przodków. Każdego roku, w pierwszą niedzielę października obok pomnika pomordowanych odbywa się msza święta polowa w intencji ofiar hitlerowskiego terroru.

📢 Mazowieckie Święto Policji w Ostrołęce2, 20.07.2023. Odznaczenia i awanse na wyższe stopnie. Zdjęcia W tym roku ostrołęcką policję spotkało duże wyróżnienie – to tutaj zostały zorganizowane wojewódzkie obchody Święta Policji. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w kościele pod wezwaniem Zbawiciela Świata. 📢 Dni Broku i Puszczy Białej 2023. Tłumy na plaży miejskiej w Broku. Zobaczcie zdjęcia z 1.07.2023 Za nami pierwszy dzień 43. Dni Broku i Puszczy Białej. Na plaży miejskiej pojawiły się tłumy ludzi, aby skorzystać z przygotowanych atrakcji. A było ich sporo.

📢 Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 w Rubinku w Ostrowi Mazowieckiej 23.06.2023 Po mszy świętej w kościele pw. Wniebowzięcia NMP, uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej spotkali się na sali gimnastycznej, aby wspólnie pożegnać rok szkolny 2022/2023.

📢 Pokaz mody Etno Design w Ostrowi Mazowieckiej. Pokaz mody projektantki Elwiry Horosz w Jatkach. 28.09.2022 W środę, 28 września w ostrowskich Jatkach odbył się wernisaż wystawy Elwiry Horosz. Wystawa jest podsumowaniem warsztatów z wycinanki kurpiowskiej, które odbyły się w Miejskim Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej. Wystawa to nie wszystko - MDK planuje sprzedawać produkty! Ale na to trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Póki co, zobaczcie piękne prace.

📢 Ostrów Mazowiecka. Dzień Edukacji Narodowej: odznaczenia i nagrody dla najlepszych z subregionu [ZDJĘCIA, WIDEO] Do Ostrowi Mazowieckiej 11 października przyjechali nauczyciele i pracownicy oświaty z kilku okolicznych powiatów, aby z okazji Dnia Edukacji Narodowej odebrać odznaczenia i nagrody. Coroczną uroczystość zorganizowała ostrołęcka delegatura Mazowieckiego Kuratorium Oświaty.