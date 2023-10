Rocznica pacyfikacji wsi Bandysie. Msza święta polowa w 79. rocznicę pacyfikacji 1.10.2023

- powiedział włodarz gminy.

Mszę świętą polową odprawił ks. Wiesław Pac, proboszcz parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Czarni. Po nabożeństwie sołtys wsi Stanisław Szydlik łamiącym się głosem podziękował wszystkim współorganizatorom uroczystości za ich zaangażowanie. Dla niego ta uroczystość ma szczególne znaczenie. Miał kilka miesięcy, gdy Niemcy zabierali do Stutthofu jego ojca. Do rodzinnej wsi już nie powrócił. Sołtys zaprosił wszystkich do remizy OSP na poczęstunek i patriotyczne ognisko.

Dwudniowe uroczystości w Bandysiach zostały zorganizowane ze środków funduszu sołeckiego wsi oraz Starostwa Powiatowego w Ostrołęce i Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu.