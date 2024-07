Klub Motocyklowy Stajnia 29.06.2024 przekazał Ochotniczej Straży Pożarnej i policji pluszaki. Co to za akcja?

29.06.2024 r. podczas „Małkińskiej Nocy z Gwiazdami” motocykliści z KM STAJNIA zaprosili do swojego namiotu strażaków i policjantów. Oprócz motocyklistów na gości czekały trzy worki wypełnione pluszowymi maskotkami.

- Wszyscy mamy świadomość, że nieprzyjemne i tragiczne wydarzenia mogą spotkać każdego – także dzieci. W sytuacjach traumatycznych najmłodsi potrzebują czegoś, co wywoła poczucie bezpieczeństwa, pozwoli minimalizować skutki stresu, uspokoi emocje i płacz. Wraz z panią Beatą Rukat z Przedszkola Samorządowego w Małkini Górnej przeprowadziliśmy zbiórkę pluszowych zabawek dla służb, które dbają o nasze bezpieczeństwo - objaśnia. Dariusz Prabucki – prezes KM STAJNIA. - Podstawowym kryterium zbiórki była przytulność i przyjazność zabawek. Wynik akcji nieco przerósł nasze oczekiwania i w pewnym momencie po prostu przestaliśmy liczyć podarowane pluszaki. Jest ich z pewnością więcej niż 200 – może nawet 250. Mamy do rozdania puchate misie, psy, kotki, myszy, słonie, jakieś ptaki i morskie stwory, słoneczka, kropelki i warzywa, jest nawet Papa Smerf. Wszystkie zabawki są wyprane i gotowe do pełnienia służby.