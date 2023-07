Mazowieckie Święto Policji w Ostrołęce2, 20.07.2023. Odznaczenia i awanse na wyższe stopnie. Zdjęcia

Po nabożeństwie wszyscy przeszli na plac przy Komendzie Miejskiej Policji gdzie wszystkich przywitał Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu nadinsp. Waldemar Wołowiec.

Wśród gości znalazł się między innymi nadinsp. Paweł Dobrodziej – zastępca Komendanta Głównego Policji, biskup łomżyński Janusz Stepnowski i liczne grono polityków – z ministrem Henrykiem Kowalczykiem na czele.

Komendant Wołowiec najważniejsze słowa swojego przemówienia skierował do podległych mu policjantów.

- Za tę wyjątkową postawę, której fundamentem jest honor, godność i szacunek do munduru, w dniu Święta Policji składam wam koleżanki i koledzy, oraz wszystkim współpracującym z wami pracownikami policji składam wyrazy szacunku i najwyższego uznania – mówił nadinsp. Wołowiec.

Specjalne słowa miał dla tych, którzy dopiero zaczynają służbę:

Gratuluję nowo przyjętym funkcjonariuszom, gratuluję odważnej decyzji wstąpienia do mazowieckiej policji. Po ponad trzydziestu latach służby mogę was zapewnić, że służba w mundurze policyjnym to ogromny honor i wyróżnienie.